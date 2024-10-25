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Полина Лааксо
Соцсети

LinkedIn бесплатно верифицировала свыше 55 млн пользователей — больше, чем другие крупные соцсети

Так разработчик сервиса для нетворкинга пытается противостоять распространению поддельных аккаунтов и дезинформации.

  • Боты, мошенники и фейки — давняя проблема, но с развитием искусственного интеллекта она усугубилась, говорят в LinkedIn. Компания верифицирует пользователей с апреля 2023 года и не берёт за это деньги — в отличие от Х и Meta*, которые выдают значки подтверждённых профилей в рамках платных подписок.
  • Пока способов верификации два. Сотрудникам крупных компаний отправляют письма на корпоративную почту. Список таких фирм ограничен, но LinkedIn уже думает, как масштабировать практику.
  • В других случаях нужно предоставить удостоверение личности. Проверкой занимаются компании-партнёры: Clear, Persona и DigiLocker. Компания не рассказывает, сколько платит за услуги, но инвестиции называет «солидными».
  • Если имя на сайте не совпадает с именем в документах, человеку отказывают. В LinkedIn не скрывают, что подход консервативный, но думают, что лучше перестраховаться и ошибиться, чем подтвердить ненадлежащий профиль.
  • По словам компании, на платформе зарегистрировано свыше 1 млрд профилей. 55 млн подтверждённых аккаунтов — это не так уж и много в масштабах всей аудитории. Но уже к 2025 году она рассчитывает верифицировать ещё 45 млн страниц.
  • В LinkedIn утверждают, что пользователи видят в этом пользу. Аккаунты со специальным значком на 60% чаще просматривают и на 30% чаще добавляют в «друзья». Показатели вовлечённости на их публикациях тоже выше — на 50%.
Источник фото: Wired 
Источник фото: Wired 
  • LinkedIn принадлежит Microsoft. Та выкупила соцсеть в июне 2016 года за $26,2 млрд. В ноябре того же года сервис заблокировали в России — за нарушение правил хранения персональных данных российских пользователей.

*Meta признана в России экстремистской организацией и запрещена.

#новости #linkedin

11
8 комментариев
Максим Исаев

В других случаях нужно предоставить удостоверение личностиКакой же прекрасный будет откуда слив...

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Михаил Анюков

Ух, мамкины хакеры будут рады

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opaopalalala

Нечего сливать. Судя по статье, они не записывают данные документов, а только сверяют ФИО с тем что указано в профиле.

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Михаил Анюков

А другие верифицируют платно что ли?

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Алеоп

Просто не верифицируют

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Яна Назарова

Что-то везде требуют верификацию. Понятно, что это сделано для безопасности и борьбы с мошенниками, но не охота делиться своими личными данными с еще одной компанией.

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Fred Han

Просто у вас есть что скрывать)

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