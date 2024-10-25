LinkedIn бесплатно верифицировала свыше 55 млн пользователей — больше, чем другие крупные соцсети

Так разработчик сервиса для нетворкинга пытается противостоять распространению поддельных аккаунтов и дезинформации.Боты, мошенники и фейки — давняя проблема, но с развитием искусственного интеллекта она усугубилась, говорят в LinkedIn. Компания верифицирует пользователей с апреля 2023 года и не берёт за это деньги — в отличие от Х и Meta*, которые выдают значки подтверждённых профилей в рамках платных подписок.Пока способов верификации два. Сотрудникам крупных компаний отправляют письма на корпоративную почту. Список таких фирм ограничен, но LinkedIn уже думает, как масштабировать практику.В других случаях нужно предоставить удостоверение личности. Проверкой занимаются компании-партнёры: Clear, Persona и DigiLocker. Компания не рассказывает, сколько платит за услуги, но инвестиции называет «солидными».Если имя на сайте не совпадает с именем в документах, человеку отказывают. В LinkedIn не скрывают, что подход консервативный, но думают, что лучше перестраховаться и ошибиться, чем подтвердить ненадлежащий профиль.По словам компании, на платформе зарегистрировано свыше 1 млрд профилей. 55 млн подтверждённых аккаунтов — это не так уж и много в масштабах всей аудитории. Но уже к 2025 году она рассчитывает верифицировать ещё 45 млн страниц.В LinkedIn утверждают, что пользователи видят в этом пользу. Аккаунты со специальным значком на 60% чаще просматривают и на 30% чаще добавляют в «друзья». Показатели вовлечённости на их публикациях тоже выше — на 50%.Источник фото: Wired LinkedIn принадлежит Microsoft. Та выкупила соцсеть в июне 2016 года за $26,2 млрд. В ноябре того же года сервис заблокировали в России — за нарушение правил хранения персональных данных российских пользователей.*Meta признана в России экстремистской организацией и запрещена.#новости #linkedin
В других случаях нужно предоставить удостоверение личностиКакой же прекрасный будет откуда слив...
Ух, мамкины хакеры будут рады
Нечего сливать. Судя по статье, они не записывают данные документов, а только сверяют ФИО с тем что указано в профиле.
А другие верифицируют платно что ли?
Просто не верифицируют
Что-то везде требуют верификацию. Понятно, что это сделано для безопасности и борьбы с мошенниками, но не охота делиться своими личными данными с еще одной компанией.
Просто у вас есть что скрывать)