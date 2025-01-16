Duolingo столкнулся с приростом пользователей из США, которые начали учить китайский на фоне возможной блокировки TikTok в стране

По этой же причине топ бесплатных приложений в американском App Store возглавила китайская соцсеть Xiaohongshu.По словам разработчиков Duolingo, в середине января 2025 года число «учеников» мандаринского китайского из США увеличилось на 216% год к году. Это пользователи, которые выбрали соответствующий курс в приложении. Как далеко они продвинулись в изучении — не уточняется.TechCrunch со ссылкой на данные Appfigures также рассказало о приросте скачиваний Duolingo в американских App Store и Google Play.«Новые студенты курса китайского на территории США. Данные от 1 декабря 2024 года по 13 января 2025 года»На странице в X компания не упоминает TikTok, но иронизирует, что американцы приобщились к изучению китайского только «сейчас» — да и то «от злобы».В TikTok-аккаунте, наоборот, упоминает и сам TikTok, и китайскую соцсеть Xiaohongshu (RedNote), которую американцы поспешили скачать на фоне возможного запрета TikTok. Для Xiaohongshu это стало «неожиданностью»: приложение ориентировано на Китай. У него нет названия на английском и функции перевода. Большая часть контента полностью на китайском.В одном из роликов Duolingo показывает папку с приложениями под названием «Новые любимцы», в которых есть только Duolingo и Xiaohongshu. В другом — с подписью «Пакуйте чемоданы, мы переезжаем в RedNote» — маскот компании, совёнок Дуо, улетает в Китай. Ещё в одном предлагает выучить фразы на китайском, среди которых — «Добро пожаловать, беженец из TikTok».Пользователи в Reddit отметили, что язык «невероятно сложный», а курс на Duolingo не даёт знания, которые позволили бы овладеть им. Правда, некоторые надеются, что приток аудитории как раз и подтолкнёт компанию к созданию новых уроков.Видео с фразами для начинающих Закон о принудительной продаже или ограничениях работы TikTok в стране подписал в апреле 2024 года Джо Байден — из-за угрозы нацбезопасности. В декабре Апелляционный суд США поддержал закон, а затем отказался затормозить его вступление в силу.Избранный президент Дональд Трамп публично поддерживал TikTok, но его инаугурация состоится 20 января 2025 года — на следующий день после запланированного запрета на работу соцсети в США. Тогда, как пишет TechCrunch, приложение будет удалено из местных магазинов, а также перестанет работать с американских IP-адресов.#новости #duolingo #китай
Чпок. Buenas noches
а он предупреждал!!
Обожаю мемы с дуолинго
Не, ну это точно культурная победа Китая в данной борьбе. Еще чуть-чуть, и можно тикток на Тайвань обменять
да уже быстрее бы
Кто знает рынок, почему пользователи перетекают из ТикТока в рандомное китайское приложение, а ютуб и инста не выделяют свои платформы Short и Reels в отдельные приложения?