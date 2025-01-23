Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Деньги
Сервисы
Личный опыт
AI
Крипто
Право
Маркетплейсы
Образование
Карьера
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Евгения Евсеева
Соцсети

Американцы начали перепродавать iPhone с установленным TikTok

Часть пользователей удалила приложение, а теперь не может установить его обратно.

  • 19 января 2025 года TikTok на фоне вступающего в силу запрета отключил доступ к сервису, а затем восстановил его меньше чем через сутки. После этого президент США Дональд Трамп подписал указ об отсрочке «запрета» TikTok на 75 дней.
  • Вместе с этим приложение пропало из американских App Store и Google Play. И теперь пользователи, которые думали, что блокировка будет длиться дольше, и удалили TikTok с iPhone, не могут вернуть его, пишут Wired, The New York Post и другие СМИ.
  • На фоне этого на eBay начали появляться объявления о продаже подержанных iPhone с установленным на них TikTok. Всего на платформе можно найти «тысячи» таких объявлений, цены в которых варьируются от $2000 (196 тысяч рублей по курсу ЦБ на 23 января) до $5000 (491 тысяча рублей), но есть и смартфоны за $40 тысяч (3,9 млн рублей) и даже за $1 млн (98 млн рублей).
  • The New York Post отмечает, что вряд ли кто-то купит смартфон за $1 млн, но некоторые вполне готовы заплатить $5000.
Скриншот vc.ru 
Скриншот vc.ru 

#новости #tiktok

18
1
29 комментариев
Петя Вася

Пусть приходят в отделение сбера им там установят и тикок и онлайн за одно

16
1
Ответить
Дуайт Шрут

Ради тик тока покупать телефон нелогично.

Ответить
Суцкевер Семен - Fond&Flow

Нужно перенять опыт. Продавать Xiaomi с ВК видео и Рутубом.

8
1
Ответить
Агент К

Так они у нас переняли. На Авитобы были аналогичные предложения же в свое время.

1
Ответить
Император Нолимоций

Котировки телефонов с Flappy Bird рухнули.

Ответить
Михаил

Старая североамериканская забава.

4
Ответить
Вадим Д.

Бедолаги. А давайте им рутуб подарим, они скопом сгинут от невыносимой радости, счастья и внезапных скреп.

2
Ответить