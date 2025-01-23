Американцы начали перепродавать iPhone с установленным TikTok

Часть пользователей удалила приложение, а теперь не может установить его обратно.19 января 2025 года TikTok на фоне вступающего в силу запрета отключил доступ к сервису, а затем восстановил его меньше чем через сутки. После этого президент США Дональд Трамп подписал указ об отсрочке «запрета» TikTok на 75 дней.Вместе с этим приложение пропало из американских App Store и Google Play. И теперь пользователи, которые думали, что блокировка будет длиться дольше, и удалили TikTok с iPhone, не могут вернуть его, пишут Wired, The New York Post и другие СМИ.На фоне этого на eBay начали появляться объявления о продаже подержанных iPhone с установленным на них TikTok. Всего на платформе можно найти «тысячи» таких объявлений, цены в которых варьируются от $2000 (196 тысяч рублей по курсу ЦБ на 23 января) до $5000 (491 тысяча рублей), но есть и смартфоны за $40 тысяч (3,9 млн рублей) и даже за $1 млн (98 млн рублей).The New York Post отмечает, что вряд ли кто-то купит смартфон за $1 млн, но некоторые вполне готовы заплатить $5000.Скриншот vc.ru #новости #tiktok
Пусть приходят в отделение сбера им там установят и тикок и онлайн за одно
Ради тик тока покупать телефон нелогично.
Нужно перенять опыт. Продавать Xiaomi с ВК видео и Рутубом.
Так они у нас переняли. На Авитобы были аналогичные предложения же в свое время.
Котировки телефонов с Flappy Bird рухнули.
Старая североамериканская забава.
Бедолаги. А давайте им рутуб подарим, они скопом сгинут от невыносимой радости, счастья и внезапных скреп.