«Дзен» ограничил монетизацию видео — теперь в фокусе будут тексты

Изменения, о которых предупреждали в марте 2025 года, вступили в силу 14 апреля. Авторы видео по-прежнему могут продавать платные подписки на контент и получать донаты, при этом выплат за встроенную в «видеопоток» рекламу больше не будет, потому что «Дзен» её отключил. Анализ пользовательского поведения показал, что без вставок «люди с большей охотой остаются в сервисе и регулярно возвращаются».Фокус на текстовых форматах также объясняют популярностью: среди пользователей «63% проводят время в "Дзене" за чтением», а среди блогеров публиковать именно тексты предпочитает 71%. К тому же на текстовые публикации уже приходилось более 60% «от всей монетизации».Условия для подключения к программе не изменились: новым авторам необходимо набрать 30 часов «просмотра» контента от подписчиков за последние 30 дней.Источник фото: VK#новости #дзен