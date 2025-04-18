Instagram* запустил функцию «Общий микс» — приватные ленты Reels, составленные на основе предпочтений нескольких пользователей

Такую можно завести с собеседником или группой пользователей в личном диалоге.Необходимо перейти в чат и нажать на иконку со смайликами — она располагается в верхней части рядом с функциями аудио- и видеозвонков. После этого собеседники должны будут принять приглашение. (У редактора vc.ru не появилась иконка, но он смог подключиться к миксу по приглашению.)Лента будет состоять из роликов, которые алгоритмы советуют самому пользователю и тем, с кем он запустил «Общий микс» (Blend). Каждое видео сопровождают подсказкой.Оттуда же можно переслать ролик со своим комментарием или реакцией обратно в личный чат. У него будет примечание: «Вы отправили видео Reels из вашего общего микса».Содержание общей ленты обновляется ежедневно — на основе активности участников в Instagram*.Принцип работы ленты. Скриншот vc.ruПример того, как система размечает, кому «рекомендован» контент. Скриншот vc.ru*Instagram принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена.#новости