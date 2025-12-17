Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Сервисы
AI
Личный опыт
Деньги
Инвестиции
Разработка
Образование
Маркетплейсы
Путешествия
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Полина Лааксо
Соцсети

YouTube запустил закрытое бета-тестирование веб-приложения, в котором блогеры могут создавать мини-игры без навыков программирования

По текстовому промпту, видео или картинке.

YouTube запустил закрытое бета-тестирование веб-приложения, в котором блогеры могут создавать мини-игры без навыков программирования
YouTube запустил закрытое бета-тестирование веб-приложения, в котором блогеры могут создавать мини-игры без навыков программирования
  • Прототип Playables Builder работает на базе Gemini 3. 17 декабря 2025 года Google расширила семейство моделей, представив мультимодальную «рассуждающую» Gemini 3 Flash.
  • Первые игры, сгенерированные такими авторами как Sambucha (11 млн подписчиков), Гохар Кан (7,26 млн), Mogswamp (2,77 млн), AyChristene (699 тысяч) и Juniper Dev (283 тысячи), уже доступны пользователям из США, Канады, Великобритании и Австралии.
Механика упомянутых мини-игр. Источник: YouTube
  • YouTube тестирует мини-игры в разделе Playables с 2023 года. Они доступны ограниченному числу пользователей из небольшого ряда стран. Планы по развитию не раскрывают.

#новости

1
14 комментариев