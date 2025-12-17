Google выпустила «рассуждающую» модель Gemini 3 Flash и сделала её моделью по умолчанию в чат-боте Gemini и «Режиме ИИ» в поисковике

Превью также добавили в Google AI Studio, Gemini CLI, Google Antigravity, Vertex AI и Gemini Enterprise.Источник здесь и далее: GoogleGemini 3 Flash контролирует объём рассуждений, чтобы не тратить слишком много токенов на «обывательские» запросы, и расходует в среднем на 30% меньше токенов, чем Gemini 2.5 Pro, рассказала Google.Модель мультимодальная — работает с текстом, аудио, видео, изображениями и кодом. «Знания» ограничены периодом до января 2025 года.Gemini 3 Flash может в режиме реального времени распознать, что рисует пользовательНейросеть проанализировала загруженную пользователем аудиозапись и по его просьбе указала на пробелы в знаниях, составила опросник и объяснила каждый правильный ответGemini написала приложение «Что приготовить». Система задает несколько базовых вопросов, позволяет исключить, например, аллергены и по итогу предлагает три блюда с рецептами и фотоПо словам разработчиков, в комплексных кодинговых задачах она превосходит Gemini 2.5 Pro. Также хорошо справляется «со сложными геометрическими расчётами и оценкой скорости и направления движения».Модель следит за движениями руки игрока и даёт советы по стратегии с «минимальной» задержкойА ещё может подготовить и провести A/B-тесты дизайновИли проанализировать «многослойный» интерфейс — например, когда на основном фоне расположены интерактивные всплывающие окнаПо одному промпту модель также «накодит» несколько вариантов дизайнаСтоимость работы через API — $0,5 за 1 млн входных токенов и $3 за 1 млн выходных (миллион токенов — это примерно 750 тысяч слов).Результаты на бенчмаркахВ ноябре 2025 года Google представила Gemini 3 Pro и агентскую платформу разработки Google Antigravity. Тогда же выпустила модель для генерации изображений Nano Banana Pro.В декабре компания запустила конструктор Workspace Studio для автоматизации рабочих процессов с Gemini 3 и режим Deep Think для Gemini 3 и начала тестировать ИИ-браузер Disco.#новости #google