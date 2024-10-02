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Microsoft остановила производство гарнитуры смешанной реальности HoloLens 2

Поддержка устройства закончится в конце 2027 года.

Microsoft остановила производство гарнитуры смешанной реальности HoloLens 2
  • Microsoft сообщила СМИ о завершении производства гарнитуры смешанной реальности HoloLens 2 — устройство вышло на рынок в 2019 году.
  • Компания продолжит выпускать обновления для HoloLens 2 до 31 декабря 2027 года, но после этого поддержка устройства закончится.
  • Оригинальная модель HoloLens, вышедшая в 2016 году, лишится поддержки уже 10 декабря 2024-го.
  • Гарнитура HoloLens 2 стоила $3500, но была нацелена на использование в организациях — производственных, учебных или строительных.
  • Как уточняет портал UploadVR, за последние пару лет подразделение Microsoft, работавшее над устройствами смешанной реальности, подверглось сокращениям. В 2022-м компания намекала на появление HoloLens 3, но разработку остановили.
  • При этом Microsoft продолжит сотрудничество с Meta* над устройствами линейки Quest.
Евгения Евсеева
Техника
Meta* представила гарнитуру Quest 3S и свернула производство Quest 2 и Quest Pro

Она поступит в продажу с 15 октября 2024 года.

Новая Quest 3S. Источник здесь и далее: The Verge

*Meta признана в России экстремистской организацией и запрещена.

#новости #microsoft #vr

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38 комментариев
Griby Lenina

Я их предупреждал, что реальность нужно взболтать, а не смешивать.

11
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дед Мазай и душнилы

А так и происходит, по факту. Запад реальность смешивает, мы - взбалтываем.

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Joe McEachern

мимо ушей пропустили ваши предупреждения

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Марк-R1-етинг

самое главное бухим не надевать, и все будет ок

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G.L.

Сильно 👍

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Дмитрий Фокин

Это уже кому как нравится, кто-то предпочитает взбалтывать, кто-то смешивать))) Главное чтобы в итоге получился вкусный коктейль реальности.

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Слегка Придурковатый

Все эти vr-очки и прочая лабуда - мертворождённая хрень. Интегрировай чип сразу в мозг - тогда норм.

5
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