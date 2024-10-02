Microsoft остановила производство гарнитуры смешанной реальности HoloLens 2

Поддержка устройства закончится в конце 2027 года.Microsoft сообщила СМИ о завершении производства гарнитуры смешанной реальности HoloLens 2 — устройство вышло на рынок в 2019 году.Компания продолжит выпускать обновления для HoloLens 2 до 31 декабря 2027 года, но после этого поддержка устройства закончится.Оригинальная модель HoloLens, вышедшая в 2016 году, лишится поддержки уже 10 декабря 2024-го.Гарнитура HoloLens 2 стоила $3500, но была нацелена на использование в организациях — производственных, учебных или строительных.Как уточняет портал UploadVR, за последние пару лет подразделение Microsoft, работавшее над устройствами смешанной реальности, подверглось сокращениям. В 2022-м компания намекала на появление HoloLens 3, но разработку остановили.При этом Microsoft продолжит сотрудничество с Meta* над устройствами линейки Quest.Евгения ЕвсееваТехника25 сентMeta* представила гарнитуру Quest 3S и свернула производство Quest 2 и Quest Pro Она поступит в продажу с 15 октября 2024 года. *Meta признана в России экстремистской организацией и запрещена.#новости #microsoft #vr
Я их предупреждал, что реальность нужно взболтать, а не смешивать.
А так и происходит, по факту. Запад реальность смешивает, мы - взбалтываем.
мимо ушей пропустили ваши предупреждения
самое главное бухим не надевать, и все будет ок
Сильно 👍
Это уже кому как нравится, кто-то предпочитает взбалтывать, кто-то смешивать))) Главное чтобы в итоге получился вкусный коктейль реальности.
Все эти vr-очки и прочая лабуда - мертворождённая хрень. Интегрировай чип сразу в мозг - тогда норм.