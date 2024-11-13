VK запланировала свернуть проект «умных» колонок «Капсула» — «Ъ»

Решение связано с низкими показателями продаж, говорят источники газеты. О том, что VK планирует завершить выпуск «умных» колонок «Капсула», «Ъ» рассказали несколько источников на ИТ-рынке и подтвердил собеседник в крупной сети по продаже электроники.Принадлежащее VK юрлицо «ВК Умные устройства» в конце октября 2024 года начало процесс объединения с ООО «ВК Стор», указывает газета. В компании отказались комментировать реорганизацию, но близкий к ней собеседник называет целью «оптимизацию корпоративного управления».По словам источников, решение VK отказаться от проекта «умных» колонок связано с низкими показателями продаж «как в количественном, так и в денежном выражении». Один из них отметил, что холдинг не планирует развивать это направление в будущем.Доля «умных» колонок VK на российском рынке за девять месяцев 2024 года увеличилась до 7,5%, оценил собеседник среди ритейлеров. Всего было продано 166 тысяч устройств. Однако общая доля в выручке по рынку колонок за тот же период сократилась на 6% год к году, до 653 млн рублей, а средняя цена «Капсулы» снизилась на 19%.В VK не подтвердили информацию о возможном закрытии проекта «умных» колонок: «Все команды, вовлеченные в реализацию проекта, работают в прежнем режиме».Дополнено в 13:40 мск. В VK заявили vc.ru, что информация «не соответствует действительности». Компания не планирует закрывать проект колонок «Капсула». В конце октября 2024 года корпорация представила «Капсулу Про» с сенсорным экраном и датчиками «умного» дома. По данным «Ъ», модель будет одной из последних в линейке колонок VK, а сейчас компания «распродаёт остатки» предыдущей партии.«VK Капсула Про» В октябре 2024 года источники СМИ рассказали о начале массовых сокращений в VK. Речь шла об увольнении 300-600 человек, в том числе из отделов «Юлы», «Маруси» и «Рекламы». В компании заявили, что информация «не соответствует действительности».По данным «Контур.Фокуса», выручка ООО «ВК» на конец 2023 года составила 66 млрд рублей, чистый убыток — 27,7 млрд рублей. Выручка «ВК Умные устройства» — 935 тысяч рублей, чистый убыток — 1,5 млн рублей. #новости #vk
Как же так, сынку Кириенко подарили Дуровскую ВКшечку, сверху докинули Мейл.ру, зачистили интернет от конкурирующих соцсетей и ютуба, а ООО "ВК" всё терпит и терпит убытки?
За два с половиной года действительно кроме VK Видео ничего не продвинулось в позитивном ключе.
Рекламодателей чуть не разогнали новой недоделанной VK Рекламой. И всё ещё работает "по настроению".
Прямо сейчас вот базовые функции самой социальной сети ломают, вроде добавления постов. А от ленты по-умолчанию вообще ничего не осталось - там что угодно показывает, но не то на что подписан человек и что ему нравится. Реклама в ВК вообще постоянно преследует и говорит, что других интересов кроме СВО в мире больше не существует. Буквально создаёт картину мира в вакууме.
Я вообще в недоумении честно говоря. Проиграть по всем фронтам на рынке, который покинули конкуренты. Это же постараться надо!
Так там одни кретины бюджето-пожиратели в менеджменте сидят, что от них ещё ждать?
Как же я ору с падения акций вк
Чему удивляться. Все, что получает приставку "гос" (прямо или опосредованно) превращается в говно и клоаку коррупции и кумовства.
Заниматься бизнесом это не то же самое, что и бюджеты пилить с золотой ложкой в жопе
Все слышали про царя Говняса, так вот...