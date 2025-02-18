Петербургский аэропорт Пулково начал тестировать роботов для уборки залов регистрации и прибытия

Это не первые роботы, которых тестируют в аэровокзале, — в декабре 2024 года там запустили беспилотных роботов для доставки багажа.Источник здесь и далее: ПулковоРоботы оснащены лидарами и камерами, чтобы «видеть» и объезжать препятствия, а также «технологией визуальной навигации и искусственным интеллектом российского производства», рассказали в аэропорту.Сотрудники могут удалённо создавать и редактировать карты и маршруты, запускать и останавливать устройства, создавать зоны уборки, расписания и отчёты. Роботы будут работать в залах регистрации и прибытия.По словам аэропорта, это решение от Waybot Robotics. Роботы могут на одном заряде убрать до 5000 м² со скоростью уборки 1500 м² в час.Это не первые роботы, которых тестируют в Пулкове. В декабре 2024 года аэропорт рассказал о тестах беспилотных колёсных роботов — автономных роверов «Пиранья» — для доставки багажа. Во время полугодового пилота они будут возить негабаритный багаж и багаж маломобильных пассажиров, обеспечивать транспортировку в службе обработки багажа.Роботов тестируют и другие российские компании. Например, РЖД — робособак на потенциально опасных участках железной дороги, а «Вкусно — и точка» — робота-разносчика и робота-уборщика.Полина ЛааксоТранспорт23 янв«Не мешайте людям тратить деньги на нашей территории»: глава аэропорта Пулково — о привлечении иностранцев и инвестиций Тезисы из интервью гендиректора ООО «Воздушные ворота Северной столицы» Леонида Сергеева.#новости #пулково