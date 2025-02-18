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Таня Боброва
Техника

Петербургский аэропорт Пулково начал тестировать роботов для уборки залов регистрации и прибытия

Это не первые роботы, которых тестируют в аэровокзале, — в декабре 2024 года там запустили беспилотных роботов для доставки багажа.

Источник здесь и далее: Пулково
Источник здесь и далее: Пулково
  • Роботы оснащены лидарами и камерами, чтобы «видеть» и объезжать препятствия, а также «технологией визуальной навигации и искусственным интеллектом российского производства», рассказали в аэропорту.
  • Сотрудники могут удалённо создавать и редактировать карты и маршруты, запускать и останавливать устройства, создавать зоны уборки, расписания и отчёты. Роботы будут работать в залах регистрации и прибытия.
  • По словам аэропорта, это решение от Waybot Robotics. Роботы могут на одном заряде убрать до 5000 м² со скоростью уборки 1500 м² в час.
Петербургский аэропорт Пулково начал тестировать роботов для уборки залов регистрации и прибытия
  • Это не первые роботы, которых тестируют в Пулкове. В декабре 2024 года аэропорт рассказал о тестах беспилотных колёсных роботов — автономных роверов «Пиранья» — для доставки багажа. Во время полугодового пилота они будут возить негабаритный багаж и багаж маломобильных пассажиров, обеспечивать транспортировку в службе обработки багажа.
  • Роботов тестируют и другие российские компании. Например, РЖД — робособак на потенциально опасных участках железной дороги, а «Вкусно — и точка» — робота-разносчика и робота-уборщика.
Полина Лааксо
Транспорт
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Леонид Сергеев. Источник фото: Пулково

#новости #пулково

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