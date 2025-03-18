Создатель «умных» часов Pebble представил первые устройства своей новой компании

Это тоже «умные» часы на базе Pebble OS — за $149 и $225.Источник: Core DevicesНовая компания Эрика Миджиковски называется Core Devices, пишет The Verge. Её первым устройством станут «умные» часы Core 2 Duo, которые поступят покупателям в июле 2025 года по цене $149 (около 12,5 тысячи рублей по курсу ЦБ на 18 марта 2025 года).Второе устройство покупатели должны получить в декабре 2025 года — это часы Core Time 2 за $225 (около 19 тысяч рублей). Оба доступны только по предзаказу, продаж в рознице не будет.Часы на обновлённой ОС Pebble с открытым исходным кодом будут иметь те же функции, что и старые модели, отмечает The Verge. Но увеличится время автономной работы: 30 дней у Core 2 Duo против семи у Pebble 2. Также у нового устройства появится динамик.Core Time 2 — обновлённые Pebble Time 2, у которых теперь есть сенсорный экран и динамик. Время автономной работы также составит до 30 дней.Но Миджиковски отмечает, что сроки выпуска продуктов на рынок могут затянуться — работа по запуску производства и интеграции ПО только предстоит. Вопрос цены также могут пересмотреть, но и цели продавать устройства «миллионами» у Миджиковски нет: его цель — сделать продукт, который он «действительно хочет».Разработчик «умных» часов Pebble ещё в 2017 году продался Fitbit, которую затем выкупила Google. Всё это время компании не обновляли ОС, на которой работали часы, поэтому основатель Pebble Миджиковски обратился к Google с предложением выложить исходный код Pebble OS в открытый доступ. Та согласилась, писало The Verge в январе 2025 года.Тогда же Миджиковски объявил, что планирует перезапустить компанию. По его словам, он делает не «преемника», а «клона» с минимальными изменениями.Полина ЛааксоТехника16.04.2022Не знали, чьи и какие задачи должен решать продукт: основатель «умных» часов Pebble разбирает их провал Выручка Pebble Technology в один год удвоилась, так что она расширила штат, сняла офис побольше и удвоила расходы. Но продажи пошли на спад: на рынок вышла Apple и другие, а компания так и не смогла понять, кто её клиент: гик, спортсмен или любой американец.#новости