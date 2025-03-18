Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Сервисы
Деньги
Личный опыт
AI
Крипто
Телеграм
Право
Образование
Маркетплейсы
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Таня Боброва
Техника

Создатель «умных» часов Pebble представил первые устройства своей новой компании

Это тоже «умные» часы на базе Pebble OS — за $149 и $225.

Источник: Core Devices
Источник: Core Devices
  • Новая компания Эрика Миджиковски называется Core Devices, пишет The Verge. Её первым устройством станут «умные» часы Core 2 Duo, которые поступят покупателям в июле 2025 года по цене $149 (около 12,5 тысячи рублей по курсу ЦБ на 18 марта 2025 года).
  • Второе устройство покупатели должны получить в декабре 2025 года — это часы Core Time 2 за $225 (около 19 тысяч рублей). Оба доступны только по предзаказу, продаж в рознице не будет.
  • Часы на обновлённой ОС Pebble с открытым исходным кодом будут иметь те же функции, что и старые модели, отмечает The Verge. Но увеличится время автономной работы: 30 дней у Core 2 Duo против семи у Pebble 2. Также у нового устройства появится динамик.
  • Core Time 2 — обновлённые Pebble Time 2, у которых теперь есть сенсорный экран и динамик. Время автономной работы также составит до 30 дней.
  • Но Миджиковски отмечает, что сроки выпуска продуктов на рынок могут затянуться — работа по запуску производства и интеграции ПО только предстоит. Вопрос цены также могут пересмотреть, но и цели продавать устройства «миллионами» у Миджиковски нет: его цель — сделать продукт, который он «действительно хочет».
  • Разработчик «умных» часов Pebble ещё в 2017 году продался Fitbit, которую затем выкупила Google. Всё это время компании не обновляли ОС, на которой работали часы, поэтому основатель Pebble Миджиковски обратился к Google с предложением выложить исходный код Pebble OS в открытый доступ. Та согласилась, писало The Verge в январе 2025 года.
  • Тогда же Миджиковски объявил, что планирует перезапустить компанию. По его словам, он делает не «преемника», а «клона» с минимальными изменениями.
Полина Лааксо
Техника
Не знали, чьи и какие задачи должен решать продукт: основатель «умных» часов Pebble разбирает их провал

Выручка Pebble Technology в один год удвоилась, так что она расширила штат, сняла офис побольше и удвоила расходы. Но продажи пошли на спад: на рынок вышла Apple и другие, а компания так и не смогла понять, кто её клиент: гик, спортсмен или любой американец.

Основатель компании Эрик Миджиковски. Источник: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fsa%3Di%26amp%3Burl%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.ft.com%252Fcontent%252Fea7cb27a-bde5-11e4-9d09-00144feab7de%26amp%3Bpsig%3DAOvVaw3gOdZdg0mET63l239vcHO4%26amp%3Bust%3D1650126491861000%26amp%3Bsource%3Dimages%26amp%3Bcd%3Dvfe%26amp%3Bved%3D0CA0QjhxqFwoTCLDbzLO-lvcCFQAAAAAdAAAAABAD&postId=403432" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">FT</a>

#новости

4
47 комментариев