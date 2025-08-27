Nothing уличили в использовании профессиональных фотографий вместо снятых на смартфон Phone (3)

В компании заявили, что не доглядели: стоковые фотографии для демообразца не обновили после выхода устройства.Источник: The Verge / StillsПять фотографий заметили на, предположительно, демообразце Phone (3), выставленном в Новой Зеландии, пишет Android Authority. Они подписаны хештегом “WithNothing” и «Вот что наше сообщество засняло с помощью Phone (3)».Один из авторов снимков анонимно поделился с изданием, что все пять фотографий доступны на фотостоке Stills: снимок с окном, бокалом, автомобилем, лестницей и девушкой.Фотограф Роман Фокс сказал, что снял автомобиль на Fujifilm XH2s ещё в 2023 году. Ещё одну фотографию проверило The Verge: её тоже сделали не на смартфон в том же году. Другие авторы, с которыми поговорило Android Authority, подтвердили: Nothing заплатила им за фотографии на Stills.Источник: Android AuthorityСооснователь Nothing Акис Эвангелидис прокомментировал сообщения в X. По его словам, демообразцы устройств (LDU) нужно предоставить с заглушками примерно за четыре месяца до выпуска устройства. После запуска массового производства заглушки меняют. Но в этом случае некоторые стоковые изображения не обновили: компания уже работает, чтобы это исправить.Nothing также начала внутреннее расследование, чтобы убедиться, что ситуация не повторится в будущем. Эвангелидис отметил, что это была «досадная оплошность» и злого умысла не было.Nothing представила флагманский Phone (3) по цене от $799 в июле 2025 года. Компания заявляла, что у смартфона четыре камеры на 50 МП каждая, в том числе фронтальная.Таня БоброваТехника16 июля«Кому-то нравится, кому-то нет — это нормально»: основатель Nothing ответил на критику флагманского смартфона Phone (3) Компания представила его в июле 2025 года.#новости #nothing