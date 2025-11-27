Популярное
Таня Боброва
Техника

Alibaba открыла в Китае продажи своих «умных» очков — работают на базе Qwen, батарею можно менять

Устройство поддерживает перевод в реальном времени, создание заметок, поиск товаров на Taobao по фотографии и другие опции.

Источник: Alibaba
Источник: Alibaba
  • Очки Quark AI будут доступны в двух версиях — флагманской S1 и «лайфстайл» G1, пишет The Verge. Первая стоит от 3799 китайских юаней ($537; около 42 тысяч рублей по курсу ЦБ на 27 ноября 2025 года), вторая — от 1899 китайских юаней ($268; 21 тысяча рублей).
  • По словам компании, основное отличие — в линзах: S1 оснащены дисплеями micro-OLED. Оба устройства получили микрофоны с костной проводимостью, встроенные камеры и «систему с двумя сменными батареями».
  • Очки работают на базе ИИ-моделей Qwen от Alibaba и будут интегрированы с приложениями компании вроде Alipay и Taobao. Среди функций — сихронный перевод, создание заметок к встречам, возможность обращаться к чат-боту, пишет CNBC. Например, пользователь может сфотографировать товар, а устройство покажет его цену на Taobao.
  • Сначала устройства будут доступы в Китае. Компания уточнила Bloomberg, что версии для международного рынка появятся в 2026 году.
  • Китайская компания анонсировала Quark AI Glasses летом 2025 года. В октябре открыла предпродажи (тогда она не уточняла, что будет две версии) по цене 4699 китайских юаней без учёта скидок. Alibaba пытается «покорить» рынок носимых ИИ-устройств, которые могут стать следующим крупным направлением среди потребительских устройств, отмечает The Verge. Издание считает, что пока «явный лидер» — очки Meta* Ray-Ban.

*Meta признана экстремистской организацией и запрещена в России.

#новости #alibaba

