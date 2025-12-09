Популярное
Артур Томилко
Техника

Pebble представила кольцо для голосовых заметок Index 01— оно работает от батарейки «до двух лет» без возможности зарядки

Устройство поступит в продажу в марте 2026 года по цене $99.

Изображение Pebble 
Изображение Pebble 
  • Кольцо изготовлено из нержавеющей стали и защищено от воды. На нём есть физическая кнопка, которая активирует микрофон, рассказала компания. В устройстве нет датчиков для мониторинга здоровья и других «умных» функций.
  • Index 01 будет поставляться в трёх цветах (чёрном, серебристом и золотом) и восьми размерах. В Pebble предполагают, что пользователи будут носить его на указательном пальце.
  • Для активации микрофона нужно зажать кнопку. Кольцо работает в связке со смартфоном, на который отправляет все аудиозаписи. Мобильное приложение Pebble с помощью нейросетей преобразует голос в текст локально на устройстве, в том числе без подключения к интернету. Оно также может классифицировать записи — запускать таймер, создавать напоминание или обычную заметку.
  • По умолчанию все расшифровки хранятся в приложении Pebble, но их можно перенаправить в сторонние сервисы, например в Notion, отмечает Wired.
  • С помощью приложения также можно настроить дополнительные действия, которые будут активироваться при однократном или двойном нажатии на кнопку: воспроизведение музыки, съёмку фото, запрос к ChatGPT и другие.
Фото Pebble
Фото Pebble
  • Кольцо нельзя заряжать. Оно работает от серебряно-оксидной батарейки — такие используются в слуховых аппаратах и рассчитаны примерно «на два года умеренного использования». Устройство прослужит дольше, если использовать его «несколько раз в день по несколько секунд», но длительная непрерывная запись сократит срок работы, пояснил основатель Pebble Эрик Миджиковски.
  • Когда кольцо перестанет работать, его можно отправить обратно в Pebble для утилизации.
  • Компания открыла предзаказ на Index 01 по цене $75 (около 5800 рублей по курсу ЦБ на 9 декабря 2025 года). Продажи устройства планируют запустить в марте 2026 года по цене $99 (7650 рублей).
  • Миджиковски запустил бренд «умных» часов Pebble в 2012 году на Kickstarter. Первое устройство позволяло принимать SMS-сообщения, звонить и включать музыку. От конкурентов его отличали экран с эффектом электронных чернил и также минималистичный дизайн.
  • В 2017 году стартап купила Fitbit, которую затем выкупила Google. Всё это время компании не обновляли ОС, на которой работали часы, поэтому основатель Pebble Миджиковски обратился к Google с предложением выложить исходный код Pebble OS в открытый доступ. Та согласилась.
  • Тогда же Миджиковски объявил, что планирует перезапустить компанию. В марте он представил новые часы — Core Devices, а в августе показал обновлённые Pebble Time 2.
Полина Лааксо
Техника
Не знали, чьи и какие задачи должен решать продукт: основатель «умных» часов Pebble разбирает их провал

Выручка Pebble Technology в один год удвоилась, так что она расширила штат, сняла офис побольше и удвоила расходы. Но продажи пошли на спад: на рынок вышла Apple и другие, а компания так и не смогла понять, кто её клиент: гик, спортсмен или любой американец.

Основатель компании Эрик Миджиковски. Источник: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fsa%3Di%26amp%3Burl%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.ft.com%252Fcontent%252Fea7cb27a-bde5-11e4-9d09-00144feab7de%26amp%3Bpsig%3DAOvVaw3gOdZdg0mET63l239vcHO4%26amp%3Bust%3D1650126491861000%26amp%3Bsource%3Dimages%26amp%3Bcd%3Dvfe%26amp%3Bved%3D0CA0QjhxqFwoTCLDbzLO-lvcCFQAAAAAdAAAAABAD&postId=403432" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">FT</a>

#новости #pebble

