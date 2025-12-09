Pebble представила кольцо для голосовых заметок Index 01— оно работает от батарейки «до двух лет» без возможности зарядки

Устройство поступит в продажу в марте 2026 года по цене $99.Изображение Pebble Кольцо изготовлено из нержавеющей стали и защищено от воды. На нём есть физическая кнопка, которая активирует микрофон, рассказала компания. В устройстве нет датчиков для мониторинга здоровья и других «умных» функций.Index 01 будет поставляться в трёх цветах (чёрном, серебристом и золотом) и восьми размерах. В Pebble предполагают, что пользователи будут носить его на указательном пальце.Для активации микрофона нужно зажать кнопку. Кольцо работает в связке со смартфоном, на который отправляет все аудиозаписи. Мобильное приложение Pebble с помощью нейросетей преобразует голос в текст локально на устройстве, в том числе без подключения к интернету. Оно также может классифицировать записи — запускать таймер, создавать напоминание или обычную заметку.По умолчанию все расшифровки хранятся в приложении Pebble, но их можно перенаправить в сторонние сервисы, например в Notion, отмечает Wired.С помощью приложения также можно настроить дополнительные действия, которые будут активироваться при однократном или двойном нажатии на кнопку: воспроизведение музыки, съёмку фото, запрос к ChatGPT и другие.Фото PebbleКольцо нельзя заряжать. Оно работает от серебряно-оксидной батарейки — такие используются в слуховых аппаратах и рассчитаны примерно «на два года умеренного использования». Устройство прослужит дольше, если использовать его «несколько раз в день по несколько секунд», но длительная непрерывная запись сократит срок работы, пояснил основатель Pebble Эрик Миджиковски.Когда кольцо перестанет работать, его можно отправить обратно в Pebble для утилизации.Компания открыла предзаказ на Index 01 по цене $75 (около 5800 рублей по курсу ЦБ на 9 декабря 2025 года). Продажи устройства планируют запустить в марте 2026 года по цене $99 (7650 рублей).Миджиковски запустил бренд «умных» часов Pebble в 2012 году на Kickstarter. Первое устройство позволяло принимать SMS-сообщения, звонить и включать музыку. От конкурентов его отличали экран с эффектом электронных чернил и также минималистичный дизайн.В 2017 году стартап купила Fitbit, которую затем выкупила Google. Всё это время компании не обновляли ОС, на которой работали часы, поэтому основатель Pebble Миджиковски обратился к Google с предложением выложить исходный код Pebble OS в открытый доступ. Та согласилась.Тогда же Миджиковски объявил, что планирует перезапустить компанию. В марте он представил новые часы — Core Devices, а в августе показал обновлённые Pebble Time 2. Полина ЛааксоТехника16.04.2022Не знали, чьи и какие задачи должен решать продукт: основатель «умных» часов Pebble разбирает их провал Выручка Pebble Technology в один год удвоилась, так что она расширила штат, сняла офис побольше и удвоила расходы. Но продажи пошли на спад: на рынок вышла Apple и другие, а компания так и не смогла понять, кто её клиент: гик, спортсмен или любой американец.#новости #pebble