Таня Боброва
Техника

Создатель «умных» часов Pebble показал обновлённые Pebble Time 2 своей новой компании

Первые устройства должны отправить покупателям в декабре 2025 года.

  • Глава Core Devices Эрик Миджиковски поделился финальным дизайном Pebble Time 2 в блоге и на YouTube, обратило внимание The Verge. По плану, устройство будет доступно в четырёх цветах и выполнено из нержавеющей стали.
  • Компания также уточнила характеристики часов, о которых впервые рассказала в марте 2025 года. У устройства будет второй микрофон, датчик компаса, многоцветная LED-подсветка и винтовое крепление на задней крышке.
  • Core Devices открыла предзаказ на часы. Цена — $225 (около 18 тысяч рублей по курсу ЦБ на 13 августа 2025 года). Покупателям их рассчитывают начать поставлять в декабре 2025 года.
Источник здесь и далее: Core Devices
Создатель «умных» часов Pebble показал обновлённые Pebble Time 2 своей новой компании
  • Миджиковски представил Core Devices и её первые устройства — «умные» часы Core 2 Duo (стоят $149, около 11,9 тысячи рублей) и Core Time 2, — в марте 2025 года. В июле он рассказал, что смог вернуть права на бренд Pebble: часы переименовали в Pebble 2 Duo и Pebble Time 2.
  • Те, кто оставил предзаказ на Pebble 2 Duo, должны были получить их в июле 2025 года. Миджиковски рассказывал, что более 100 устройств отправили участникам альфа-тестов, но первые массовые поставки сдвинули на конец августа: компания хочет улучшить водонепроницаемость.
  • Разработчик «умных» часов Pebble ещё в 2017 году продался Fitbit, которую затем выкупила Google.
  • Всё это время компании не обновляли ОС, на которой работали часы, поэтому основатель Pebble Миджиковски предложил Google выложить исходный код Pebble OS в открытый доступ. Та согласилась, а предприниматель заявил о планах перезапустить компанию, писало The Verge в январе 2025 года.
Полина Лааксо
Техника
Не знали, чьи и какие задачи должен решать продукт: основатель «умных» часов Pebble разбирает их провал

Выручка Pebble Technology в один год удвоилась, так что она расширила штат, сняла офис побольше и удвоила расходы. Но продажи пошли на спад: на рынок вышла Apple и другие, а компания так и не смогла понять, кто её клиент: гик, спортсмен или любой американец.

Основатель компании Эрик Миджиковски. Источник: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fsa%3Di%26amp%3Burl%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.ft.com%252Fcontent%252Fea7cb27a-bde5-11e4-9d09-00144feab7de%26amp%3Bpsig%3DAOvVaw3gOdZdg0mET63l239vcHO4%26amp%3Bust%3D1650126491861000%26amp%3Bsource%3Dimages%26amp%3Bcd%3Dvfe%26amp%3Bved%3D0CA0QjhxqFwoTCLDbzLO-lvcCFQAAAAAdAAAAABAD&postId=403432" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">FT</a>

