Создатель «умных» часов Pebble показал обновлённые Pebble Time 2 своей новой компании

Первые устройства должны отправить покупателям в декабре 2025 года.Глава Core Devices Эрик Миджиковски поделился финальным дизайном Pebble Time 2 в блоге и на YouTube, обратило внимание The Verge. По плану, устройство будет доступно в четырёх цветах и выполнено из нержавеющей стали.Компания также уточнила характеристики часов, о которых впервые рассказала в марте 2025 года. У устройства будет второй микрофон, датчик компаса, многоцветная LED-подсветка и винтовое крепление на задней крышке.Core Devices открыла предзаказ на часы. Цена — $225 (около 18 тысяч рублей по курсу ЦБ на 13 августа 2025 года). Покупателям их рассчитывают начать поставлять в декабре 2025 года.Источник здесь и далее: Core DevicesМиджиковски представил Core Devices и её первые устройства — «умные» часы Core 2 Duo (стоят $149, около 11,9 тысячи рублей) и Core Time 2, — в марте 2025 года. В июле он рассказал, что смог вернуть права на бренд Pebble: часы переименовали в Pebble 2 Duo и Pebble Time 2.Те, кто оставил предзаказ на Pebble 2 Duo, должны были получить их в июле 2025 года. Миджиковски рассказывал, что более 100 устройств отправили участникам альфа-тестов, но первые массовые поставки сдвинули на конец августа: компания хочет улучшить водонепроницаемость.Разработчик «умных» часов Pebble ещё в 2017 году продался Fitbit, которую затем выкупила Google.Всё это время компании не обновляли ОС, на которой работали часы, поэтому основатель Pebble Миджиковски предложил Google выложить исходный код Pebble OS в открытый доступ. Та согласилась, а предприниматель заявил о планах перезапустить компанию, писало The Verge в январе 2025 года.Полина ЛааксоТехника16.04.2022Не знали, чьи и какие задачи должен решать продукт: основатель «умных» часов Pebble разбирает их провал Выручка Pebble Technology в один год удвоилась, так что она расширила штат, сняла офис побольше и удвоила расходы. Но продажи пошли на спад: на рынок вышла Apple и другие, а компания так и не смогла понять, кто её клиент: гик, спортсмен или любой американец.#новости #pebble