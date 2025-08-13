Создатель «умных» часов Pebble показал обновлённые Pebble Time 2 своей новой компании

Выручка Pebble Technology в один год удвоилась, так что она расширила штат, сняла офис побольше и удвоила расходы. Но продажи пошли на спад: на рынок вышла Apple и другие, а компания так и не смогла понять, кто её клиент: гик, спортсмен или любой американец.