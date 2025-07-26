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Таня Боброва
Техника

Создатель «умных» часов Pebble вернул права на бренд для своей новой компании

В июле 2025 года его стартап Core Devices должен был отправить первые устройства покупателям — поставки отложили на месяц.

  • Эрик Миджиковски представил компанию Core Devices в марте 2025 года. Её первыми устройствами станут «умные» часы Core 2 Duo и Core Time 2 на обновлённой ОС Pebble с открытым исходным кодом.
  • Теперь предприниматель сообщил, что сумел вернуть права на торговую марку Pebble, обратило внимание The Verge. Устройства Core 2 Duo будут называться Pebble 2 Duo, а Core Time 2 — Pebble Time 2.
  • Часы доступны по предзаказу. Core 2 Duo (цена — $149, около 11,85 тысячи рублей по курсу ЦБ на 26 июля 2025 года) покупатели должны были получить в июле 2025 года.
  • По словам Миджиковски, более 100 устройств отправили участникам альфа-тестов, но первые массовые поставки сдвинули на конец августа 2025 года: компания хочет улучшить водонепроницаемость. Команда рассчитывает превзойти первоначально заявленные IPX8 (погружение на глубину до 1 м).
  • Часы Core Time 2 ($225, около 17,9 тысячи рублей) покупатели должны получить в декабре 2025 года.
Источник: Core Devices 
Источник: Core Devices 
  • Разработчик «умных» часов Pebble ещё в 2017 году продался Fitbit, которую затем выкупила Google. Всё это время компании не обновляли ОС, на которой работали часы, поэтому основатель Pebble Миджиковски обратился к Google с предложением выложить исходный код Pebble OS в открытый доступ. Та согласилась, писало The Verge в январе 2025 года.
  • Тогда же Миджиковски объявил, что планирует перезапустить компанию. По его словам, он делает не «преемника», а «клона» с минимальными изменениями.
Полина Лааксо
Техника
Не знали, чьи и какие задачи должен решать продукт: основатель «умных» часов Pebble разбирает их провал

Выручка Pebble Technology в один год удвоилась, так что она расширила штат, сняла офис побольше и удвоила расходы. Но продажи пошли на спад: на рынок вышла Apple и другие, а компания так и не смогла понять, кто её клиент: гик, спортсмен или любой американец.

Основатель компании Эрик Миджиковски. Источник: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fsa%3Di%26amp%3Burl%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.ft.com%252Fcontent%252Fea7cb27a-bde5-11e4-9d09-00144feab7de%26amp%3Bpsig%3DAOvVaw3gOdZdg0mET63l239vcHO4%26amp%3Bust%3D1650126491861000%26amp%3Bsource%3Dimages%26amp%3Bcd%3Dvfe%26amp%3Bved%3D0CA0QjhxqFwoTCLDbzLO-lvcCFQAAAAAdAAAAABAD&postId=403432" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">FT</a>

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