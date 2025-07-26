Создатель «умных» часов Pebble вернул права на бренд для своей новой компании

В июле 2025 года его стартап Core Devices должен был отправить первые устройства покупателям — поставки отложили на месяц.Эрик Миджиковски представил компанию Core Devices в марте 2025 года. Её первыми устройствами станут «умные» часы Core 2 Duo и Core Time 2 на обновлённой ОС Pebble с открытым исходным кодом.Теперь предприниматель сообщил, что сумел вернуть права на торговую марку Pebble, обратило внимание The Verge. Устройства Core 2 Duo будут называться Pebble 2 Duo, а Core Time 2 — Pebble Time 2.Часы доступны по предзаказу. Core 2 Duo (цена — $149, около 11,85 тысячи рублей по курсу ЦБ на 26 июля 2025 года) покупатели должны были получить в июле 2025 года.По словам Миджиковски, более 100 устройств отправили участникам альфа-тестов, но первые массовые поставки сдвинули на конец августа 2025 года: компания хочет улучшить водонепроницаемость. Команда рассчитывает превзойти первоначально заявленные IPX8 (погружение на глубину до 1 м).Часы Core Time 2 ($225, около 17,9 тысячи рублей) покупатели должны получить в декабре 2025 года.Источник: Core Devices Разработчик «умных» часов Pebble ещё в 2017 году продался Fitbit, которую затем выкупила Google. Всё это время компании не обновляли ОС, на которой работали часы, поэтому основатель Pebble Миджиковски обратился к Google с предложением выложить исходный код Pebble OS в открытый доступ. Та согласилась, писало The Verge в январе 2025 года.Тогда же Миджиковски объявил, что планирует перезапустить компанию. По его словам, он делает не «преемника», а «клона» с минимальными изменениями.Полина ЛааксоТехника16.04.2022Не знали, чьи и какие задачи должен решать продукт: основатель «умных» часов Pebble разбирает их провал Выручка Pebble Technology в один год удвоилась, так что она расширила штат, сняла офис побольше и удвоила расходы. Но продажи пошли на спад: на рынок вышла Apple и другие, а компания так и не смогла понять, кто её клиент: гик, спортсмен или любой американец.#новости