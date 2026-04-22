«Моторика» представила первый для себя модуль локтя

И новую версию бионической кисти. Источник здесь и далее: «Моторика»Он предназначен для людей с ампутациями выше локтя и работает в связке с бионическими кистями, сообщила компания.Есть две версии на выбор. Стандартная совместима как с устройствами «Моторики», так и с устройствами сторонних производителей. Она оснащена герметичным корпусом с защитой от пыли и влаги и рассчитана на нагрузки до 12 кг.В версии для «активных пользователей» используется корпус из карбона, она инегрируется с 23 моделями бионических кистей — от разных производителей, а также бионическими и механическими ротаторами.Кроме этого «Моторика» представила новую версию многосхватовой бионической кисти, ориентированную на пользователей с активным образом жизни.Скорость схвата — до 300 мм/с, есть адаптивный хват и подпружиненные пальцы, это позволяет обхватывать предмет по его форме. Есть повышенная защита от влаги и пыли.Также «Моторика» представила собственную коллекцию адаптивной одежды — повседневную линейку для пользователей протезов и кресел-колясок.Основанная в 2014 году «Моторика» разрабатывает и производит функциональные протезы рук для взрослых и детей. В 2016-м компания стала резидентом «Сколково». В 2022-м начала получать прибыль и открыла направление нейротехнологий.В 2019-2021 годах «Моторика» привлекла 400 млн рублей от Дальневосточного фонда высоких технологий и Российского фонда прямых инвестиций. В 2023-м компания выпустила облигации, в 2024-м — привлекла ещё 900 млн и 100 млн рублей.В сентябре 2024 года «Моторика» выпустила первые протезы для ног — модули стоп, а также обновлённую линейку протезов рук, рассказала про систему управления протезами с помощью ИИ и представила нейроинтерфейсы — систему очувствления для протезов и нейростимулятор блуждающего нерва.