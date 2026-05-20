«Самое впечатляющее — насколько они лёгкие»: журналист Wired поделился первыми впечатлениями от «умных» очков Google на базе Android XR

«Умные» очки в коллаборации с Samsung и брендом Gentle Monster показали на конференции Google для разработчиков I/O 2026. Устройство выпустят осенью 2026-го, но цены пока не назвали. Журналист Wired Джулиан Чоккатту протестировал очки и рассказал о своих первых впечатлениях.Он отметил лёгкость очков — Google и Samsung специально работали над уменьшением веса устройства. По данным СМИ, модель весит около 90 г.Журналиста также впечатлило качество звука, который «как будто окружил голову и звучал очень объёмно». При этом сидя напротив человека, слушающего музыку через очки на 50% громкости, Чоккатту «почти не мог её расслышать».Обозреватель Wired протестировал голосового ассистента Gemini Live — он смог правильно назвать лежащую рядом настольную игру и предложил объяснить её правила. При этом он игнорировал разговаривающих рядом людей и реагировал только на голос журналиста.Затем Чоккатту попросил сделать фотографию, удалить растение на снимке и превратить интерьер комнаты в средневековый зал — Gemini справилась с этим «на удивление хорошо». Оригинальное изображение появилось на подключенном смартфоне примерно через 45 секунд после запроса.Также журналист протестировал прототип очков Xreal Project Aura, которые напоминают гарнитуру дополненной реальности — как Apple Vision Pro и Samsung Galaxy XR. У устройства пока нет окончательных характеристик, но оно оснащено OLED-дисплеем с углом обзора 70 градусов и аккумулятором, который обеспечивает до четырёх часов автономной работы.Интерфейс не отличается от Samsung Galaxy XR, отметил Чоккатту. Он посмотрел видео в приложении HBO и смог передвинуть окно с роликом в сторону, чтобы одновременно смотреть на человека, с которым разговаривал. Выбрать элементы интерфейса и изменить размер окон можно жестами — по словам журналиста, «всё работало плавно».Он также запустил приложение для рисования Google Tilt Brush и настольную игру Demeo, которая выглядела «невероятно детализированной» — фигурки на поле можно было брать и перемещать, двигая руками.Ася КарповаТехника