Trump Mobile продвигает смартфон как «смелый шаг к беспроводной независимости, спроектированный в соответствии с американскими ценностями». Слева — HTC U24 Pro. Справа — Trump Mobile T1. Источник здесь и ниже, если не указано иное: iFixitTrump Mobile, которой управляют сыновья президента США Дональда Трампа Эрик и Дональд-младший, представила T1 в июне 2025 года. Сначала компания использовала слоган «Сделано в Америке», но позже отказалась от формулировки.Она планировала выпустить устройство в августе того же года, но релиз задержали. На сайте доступен только предзаказ. Текущая цена — $499.В мае 2026 года устройство получило NBC News — в коробке с надписью «С гордостью собрано в США». Уже в июне издание передало его медиапроекту по ремонту электроники iFixit.Он и, в частности, The Verge указывали на схожесть Trump Mobile T1 со смартфоном HTC U24 Pro от тайваньской HTC. Разборка лишь укрепила предположения, что это «двойник».Источник фото: NBC NewsНа «рентгене», выполненном с помощью сканера от Lumafield, смартфоны выглядят почти одинаково и отличаются разве что немного разным расположением объектива и вспышки.Разобрав оба устройства, ведущий эксперт iFixit Шахрам Мохтари выяснил, что пружинные контакты вспышки идентичные, только шлейф в T1 чуть длиннее.Сверху — T1, снизу — HTC U24 ProСлева — T1, справа — HTC U24 ProЕщё одно «исключительно косметическое» изменение — сетка динамика. У HTC отверстия продолговатые, а у «трампофона» — круглые. Сами динамики и их расположение одинаковые.По спецификациям у диагоналей есть формальное отличие: у HTC она составляет 6,8 дюйма, а у T1 — 6,78 дюйма. Но при ручном замере Мохтари разницу не обнаружил.Слева — T1, справа HTC — U24 ProМатеринская плата, по его мнению, та же, что и в HTC U24 Pro, — с чипсетом Snapdragon 7 Gen 3 от Qualcomm. Он смог установить плату из HTC U24 Pro в «трампофон» и успешно его запустить.Многочиповые модули устройств оснащены 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и накопителем на 512 ГБ.Модуль из T1 произвела Micron, а у HTC — SK Hynix. Но Мохтари допустил, что причины для замены производителя могли быть сугубо рядовыми: перебои в цепочках поставок, пошлины.«Трампофон» включился с платой из HTCЕдинственное ощутимое отличие — аккумулятор. Энергоёмкость батареи T1 — 19,35 Вт·ч. У HTC это 17,23 Вт·ч.«Трампофон» также поставляют с зарядкой на 30 Вт, а HTC — на 60 Вт.Слева — T1, справа — HTC U24 ProБольшинство аккумуляторов для потребительской электроники производят в Китае. Батарея в T1 — филиппинская. По словам Мохтари, это может указывать на то, что его объёмы продаж, скорее всего, небольшие, раз хватает филиппинских мощностей.Он также напомнил об утечке данных от мая 2026 года, согласно которой «совокупные продажи смартфонов и тарифных планов» Trump Mobile составляли около 30 тысяч штук. Некоторые СМИ при этом писали, что компания получила заявки с депозитами примерно от 600 тысяч человек.Trump Mobile утверждает, что телефоны собирают во Флориде примерно из десяти компонентов. Мохтари полагает, что речь идёт о батарее, модулях камер, динамиках, плате, вибромоторе и модуле USB-C. Каркас и дисплей, скорее всего, импортируют в собранном виде — из-за сложностей с установкой стеклянных дисплеев со скруглёнными краями.Идентичность модели HTC при этом не значит, что «трампофон» тайваньский. HTC ещё в 2017 году продала часть мобильного бизнеса Google и стала полагаться на ODM-производителей в Китае.В феврале 2026 года в HTC сказали The Verge, что компания «не проектирует и не производит смартфоны для третьих сторон», но это не противоречит тому, что сам U24 Pro мог быть произведён третьей стороной. По словам Мохтари, HTC могла продать права на дизайн Trump Mobile или вообще не располагала ими.The Verge допускает, что запчасти для T1 могут производить на заводах, где делают U24 Pro. Например, в китайской провинции Гуандун. Но так как Trump Mobile не пишет, что телефон «сделан в США», требования американского регулятора он не нарушает. А требования к заявлениям про местную сборку «сформулированы не так чётко».Если сложить всё, что известно, получается, что нет тут никакого «С гордостью спроектировано в США». Это телефон, спроектированный и сделанный в Китае — по большей части из деталей, поставленных из Китая. Шахрам Мохтари, iFixitНесмотря на собственную иронию, Мохтари напоминает, что T1 не просто так не могут произвести полностью в США. В стране нет ключевой технологической базы и экспертизы. Перенос даже части производственной линии в США, например для выпуска задних крышек, приведёт к росту конечных цен.Он также отметил, что Trump Mobile не пытается «ободрать» своих фанатов — «во всяком случае пока». T1 стоит $499, а HTC U24 Pro — $580.Слева — T1, справа — HTC U24 Pro#новости