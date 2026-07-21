Garmin представила свой первый фитнес-браслет без экрана — подписка, в отличие от Whoop, не нужна

Стоимость — примерно $180.Источник здесь и далее: GarminБраслет Cirqa отслеживает пульс, уровень кислорода в крови, показатели стресса, сон, температуру кожи, общее состояние здоровья и другие параметры, а также разные виды активности — например, бег или ходьбу. Посмотреть показатели можно в приложении от Garmin.Экрана нет. Ремешок тканевый, доступен в четырёх цветах — чёрный, синий, серый и лиловый. Носить браслет можно в течение дня и ночи — без подзарядки он работает до десяти дней.Стоимость — $179,99 (примерно 14 тысяч рублей по курсу ЦБ на 21 июля 2026 года). Компания отдельно отмечает — подписка для работы браслета не требуется. Устройство уже доступно для предзаказа — в продаже оно появится с 24 июля 2026-го.Браслеты без экрана выпускает Whoop — устройство работает только по подписке. Свою версию похожего трекера представила в мае 2026-го Google — в приложении можно посмотреть базовые показатели, для расширенной статистики нужно также купить подписку.Полина ЛааксоТехника10.05.2025«Нас что, заскамили?»: производитель фитнес-браслетов Whoop нарушил обещание «бесплатно» обновить устройства тем, кто числится подписчиком полгода и дольше В соцсетях компанию обвиняют во лжи и рассказывают, что отменяют подписки.#новости #garmin