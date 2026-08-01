Фото: маячок Pixel Tag, который Google может представить в августе 2026 года

На ежегодной презентации компании. Источник: 9To5GoogleУпоминания маячка в начале июля 2026 года обнаружил 9To5Google. Теперь в интернете начали появляться объявления о его продаже, пишет издание. Оно же опубликовало первое изображение устройства.Оно описывается как трекер со встроенным динамиком, который совместим с Google Find Hub. У устройства продолговатая овальная форма и нет встроенного механизма крепления — вероятно, для этого понадобится чехол, как у маячка от Apple.9To5Google предполагает, что трекер покажут на презентации Made by Google, которая пройдёт в ночь на 13 августа. На ней СМИ ожидают увидеть смартфоны Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL и Pixel 11 Pro Fold, а также «умные» часы Pixel Watch 5.Ася КарповаТехника24 феврXiaomi представила маячок Xiaomi Tag, который совместим с устройствами на iOS и Android Продажи пока открыли только в Малайзии.#новости #google