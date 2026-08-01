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Евгения Евсеева
Техника

Фото: маячок Pixel Tag, который Google может представить в августе 2026 года

На ежегодной презентации компании.

Источник: 9To5Google
Источник: 9To5Google
  • Упоминания маячка в начале июля 2026 года обнаружил 9To5Google. Теперь в интернете начали появляться объявления о его продаже, пишет издание. Оно же опубликовало первое изображение устройства.
  • Оно описывается как трекер со встроенным динамиком, который совместим с Google Find Hub. У устройства продолговатая овальная форма и нет встроенного механизма крепления — вероятно, для этого понадобится чехол, как у маячка от Apple.
  • 9To5Google предполагает, что трекер покажут на презентации Made by Google, которая пройдёт в ночь на 13 августа. На ней СМИ ожидают увидеть смартфоны Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL и Pixel 11 Pro Fold, а также «умные» часы Pixel Watch 5.
Ася Карпова
Техника
Xiaomi представила маячок Xiaomi Tag, который совместим с устройствами на iOS и Android

Продажи пока открыли только в Малайзии.

Источник: Xiaomi

#новости #google

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