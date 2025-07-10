Почти 1 млн коллекционных Telegram-подарков, «вдохновлённых стилем» рэпера Снупа Догга, распродали за полчаса

Продажи составили $12 млн.Торги NFT-подарками на вторичном рынке начнутся «через 21 день», предупредил основатель Telegram Павел Дуров и добавил: «Будет жарко».Предметы в коллекции стоили от 200 до 10 тысяч «звёзд» — это внутренняя валюта мессенджера. В зависимости от способа оплаты на 10 июля 2025 года 10 тысяч «звёзд» могут стоить 16-27 тысяч рублей.По наблюдениям «Кода Дурова», 120 тысяч «косяков» забрали за 5 минут, а цифровую машину в количестве 24 тысяч штук — за минуту.В мае 2025 года Снуп Догг завёл канал в Telegram. 9 июля выложил видеоклип на свою песню про Telegram и подарки.Источник скриншота: «Новости TON и Telegram» Подарки запустили в мессенджере в октябре 2024 года. C января 2025 года их можно улучшать: конвертировать в коллекционные, заплатив комиссию, в том числе чтобы передавать или продавать их другим пользователям.Полина ЛааксоТелеграм9 июняДуров: стоимость коллекционных подарков в Telegram выросла в несколько раз за 30 дней — например, один из плюшевых Pepe подорожал на 620%, до $14,4 тысячи «Драгоценный персик» — на 1100%, до $2550. «Кепка Дурова» — на 550%, до $3550.#новости #telegram