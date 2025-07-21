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Полина Лааксо
Телеграм

Дуров предупредил о вымогателях коллекционных подарков и ников и призвал сообщать о подобных случаях ему лично

Потом уточнил, что жалобы на шантаж можно направлять и в техподдержку — с хештегом #blackmail.

  • Это бесплатно. А вот чтобы написать основателю Telegram — в личные сообщения канала, — нужно отдать 5000 «звёзд». При покупке внутренней валюты в iOS-приложении это 13,7 тысячи рублей, а в Premium Bot — 8199 рублей.
  • Интерес мошенников к коллекционным подаркам, номерам и никам обусловлен возможностью перепродать их более чем за $100 тысяч. Они требуют от владельцев денег и угрожают «слить» конфиденциальные и чувствительные данные, написал Дуров.

Некоторые построили целый бизнес на размещении компрометирующих публикаций и последующем вымогательстве. Это противозаконно, аморально и неприемлемо.

Павел Дуров, основатель Telegram
Дуров предупредил о вымогателях коллекционных подарков и ников и призвал сообщать о подобных случаях ему лично
  • Подарки запустили в мессенджере в октябре 2024 года. C января 2025 года их можно улучшать: конвертировать в коллекционные, заплатив комиссию, в том числе чтобы передавать или продавать их другим пользователям.
  • Общая рыночная капитализация подарков в Telegram на 19:19 мск составляет 20,4 млн TON — это примерно $67,3 млн, следует из данных Giftstat.
Полина Лааксо
Телеграм
Почти 1 млн коллекционных Telegram-подарков, «вдохновлённых стилем» рэпера Снупа Догга, распродали за полчаса

Продажи составили $12 млн.

Источник скриншота: «Новости TON и Telegram» 

#новости

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