Дуров предупредил о вымогателях коллекционных подарков и ников и призвал сообщать о подобных случаях ему лично

Потом уточнил, что жалобы на шантаж можно направлять и в техподдержку — с хештегом #blackmail.Это бесплатно. А вот чтобы написать основателю Telegram — в личные сообщения канала, — нужно отдать 5000 «звёзд». При покупке внутренней валюты в iOS-приложении это 13,7 тысячи рублей, а в Premium Bot — 8199 рублей.Интерес мошенников к коллекционным подаркам, номерам и никам обусловлен возможностью перепродать их более чем за $100 тысяч. Они требуют от владельцев денег и угрожают «слить» конфиденциальные и чувствительные данные, написал Дуров.Некоторые построили целый бизнес на размещении компрометирующих публикаций и последующем вымогательстве. Это противозаконно, аморально и неприемлемо. Павел Дуров, основатель TelegramПодарки запустили в мессенджере в октябре 2024 года. C января 2025 года их можно улучшать: конвертировать в коллекционные, заплатив комиссию, в том числе чтобы передавать или продавать их другим пользователям.Общая рыночная капитализация подарков в Telegram на 19:19 мск составляет 20,4 млн TON — это примерно $67,3 млн, следует из данных Giftstat.Полина ЛааксоТелеграм10 июляПочти 1 млн коллекционных Telegram-подарков, «вдохновлённых стилем» рэпера Снупа Догга, распродали за полчаса Продажи составили $12 млн.#новости