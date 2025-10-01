Ещё момент, который люди не осознают, — это то, как демотивирует работа с игроком класса B. Все видят, когда человек, с которым они работают, и вправду компетентен. И сразу заметно, если человек не в своей тарелке: он задаёт не те вопросы, постоянно отстаёт.

В какой-то момент у А-игрока появляется неудовлетворенность. Чувство, что ты не можешь реализовать весь потенциал. И всё из-за того человека, работающего рядом с тобой или делающего вид, что он работает.

Иногда это не потому, что человек ленив. Просто его умственные способности не дотягивают. И не в опыте дело. Чаще всего дело в природных способностях и упорстве. В 90% случаев это неспособность концентрироваться длительное время на одной задаче. А для тех, кто способен, это оскорбление — работать с кем-то, кто вечно отвлекается и не может погрузиться в проекты, за которые отвечает.