Сбой у Telegram: некоторые пользователи жалуются на проблемы с загрузкой медиафайлов

Видео- и аудиосообщений. Источник фото: TechCrunchЧисло жалоб на Downdetector превысило 350 за последний час и 980 за сутки. Сообщения поступают в основном из Карачаево-Черкесской республики, Новосибирской и Тверской областей, Ямало-Ненецкого автономного округа и Тамбовской области.На «Сбой.РФ» количество жалоб за 8 ноября 2025 года составляет 220. Наибольшая часть приходит из Москвы, Свердловской и Новосибирской областей, а также Иркутской и Челябинской областей и Санкт-Петербурга.В августе 2025 года Роскомнадзор (РКН) заявил о «частичном ограничении» звонков в Telegram и WhatsApp*. В том же месяце в России засбоил Google Meet, который прирос по скачиваниям на фоне проблем с мессенджерами.В октябре, когда жители юга России пожаловались на очередные сбои в работе Telegram и WhatsApp*, РКН сослался на «частичное ограничение работы иностранных мессенджеров». Тогда же часть пользователей обратила внимание на сложности со звонками по FaceTime.30 октября «Код Дурова» написал, что не все новые пользователи Telegram и WhatsApp* в России могут получить звонки и SMS при регистрации. По словам источников, от российских операторов потребовали прекратить передачу звонков и «коротких текстовых сообщений» регистрирующимся пользователям «со стороны подрядчиков Telegram и WhatsApp*». Информацию подтверждал источник РБК.Полина ЛааксоСервисы13 авгБлокировка звонков в Telegram и WhatsApp*: как она может работать и когда её снимут Роскомнадзор (РКН) не называет свои меры блокировкой и говорит, что это «частичные ограничения».*Meta, которая владеет Instagram, Facebook и WhatsApp, признана экстремистской и запрещена на территории России.#новости