«Крупные блогеры будут закладывать риски в конечную стоимость продвижения»: юристы и участники рынка рассказали РБК о последствиях возможного запрета рекламы в Telegram

Часть экспертов рекомендует бизнесу приостановить активность в мессенджере и провести «аудит размещений», но некоторые считают, что «поводов для паники пока нет». Фото Getty Images5 марта 2026 года автор канала «Телеграм Лоскутова» Дмитрий Лоскутов поделился сканами определения ФАС о возбуждении дела после обращения Роскомнадзора (РКН). Регулятор усмотрел признаки нарушения закона о рекламе в публикациях канала «Лоскутова Мария» несмотря на наличие маркировки. В документе говорится, что закон не допускает распространение рекламы на ресурсах, «доступ к которым ограничен».В ФАС прокомментировали публикацию так: «В связи с принятием мер по ограничению доступа к социальным платформам Instagram* и Facebook*, видеохостингу YouTube, VPN-сервисам, мессенджерам Telegram и WhatsApp* ФАС усматривает в размещении рекламных интеграций на этих площадках признаки нарушения рекламного законодательства». Ведомство посоветовало участникам рынка «провести анализ контента, размещаемого на информационных ресурсах, доступ к которым ограничен».Что говорят юристы и рекламные агентстваФАС фактически приравняла рекламу в Telegram к нарушению закона, запрещающего продвижение на платформах, доступ к которым ограничен в России, сообщил РБК партнёр юридической компании «Энсо» Алексей Головченко.Несмотря на то, что Telegram не заблокирован полностью, а только замедляется Роскомнадзор, «по существу ограничивает доступ к ресурсу» — в логике ФАС это служит основанием для запрета рекламы, поясняет руководитель антимонопольной практики юридической компании «Центральный округ» Анна Кононова. Сервис попадает под действие ст. 5 закона «О рекламе», в которой говорится, что реклама на ресурсах с «ограниченным доступом» запрещена.Ответственность за нарушение правил размещения рекламы распространяется на рекламодателя, рекламораспространителя и производителя рекламы, напоминают юристы. Штрафы для граждан составляют 50-80 тысяч рублей, для должностных лиц — 80-150 тысяч рублей, для юридических лиц — 200–500 тысяч рублей.За рекламу, размещённую через собственную платформу мессенджера Telegram Ads, ответственность будет распределяться по всей цепочке, говорит управляющий партнёр адвокатского бюро ЮКАМ Ани Манташян. За контент будут отвечать бренды, за техническое размещение — сам Telegram и посредники, которыми в России выступают MTC AdTech, Magnetto и SA Media.Помимо штрафов, ФАС также может потребовать удалить рекламу, размещённую в Telegram. Однако открытым остаётся вопрос даты, с которой работает запрет на рекламу, отмечает Головченко. Роскомнадзор начал ограничивать голосовые звонки через мессенджер ещё летом 2025 года, а в феврале 2026-го, после сообщения РБК о начале замедления сервиса, заявил лишь, что «продолжит введение последовательных ограничений».Большинство опрошенных изданием юристов и представителей рекламных агентств рекомендуют бизнесу приостановить размещение рекламы в Telegram, провести «аудит размещений» и дождаться разъяснений регулятора.При этом директор по производству креативного агентства Milestone Максим Мосяков считает, что «поводов для паники пока нет». В Ассоциации блогеров и агентств также отмечают, что говорить о запрете рекламы в Telegram преждевременно: ФАС пока не представила официальную позицию, «кроме комментария в СМИ», а при регистрации канала в Роскомнадзоре появляется уведомление, что автор может размещать рекламу.Но даже если запрет подтвердят официально, размещения рекламы в Telegram не прекратятся полностью, полагают некоторые юристы. По их мнению, крупные каналы и бизнес будут закладывать риски в бюджеты рекламных проектов.Впрочем, последовательные ограничения со временем приведут к сокращению аудитории мессенджера и объёмов рекламы, резюмируют эксперты.#новости #фас