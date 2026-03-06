Популярное
«Крупные блогеры будут закладывать риски в конечную стоимость продвижения»: юристы и участники рынка рассказали РБК о последствиях возможного запрета рекламы в Telegram

Часть экспертов рекомендует бизнесу приостановить активность в мессенджере и провести «аудит размещений», но некоторые считают, что «поводов для паники пока нет».

Фото Getty Images
Фото Getty Images
  • 5 марта 2026 года автор канала «Телеграм Лоскутова» Дмитрий Лоскутов поделился сканами определения ФАС о возбуждении дела после обращения Роскомнадзора (РКН). Регулятор усмотрел признаки нарушения закона о рекламе в публикациях канала «Лоскутова Мария» несмотря на наличие маркировки. В документе говорится, что закон не допускает распространение рекламы на ресурсах, «доступ к которым ограничен».
  • В ФАС прокомментировали публикацию так: «В связи с принятием мер по ограничению доступа к социальным платформам Instagram* и Facebook*, видеохостингу YouTube, VPN-сервисам, мессенджерам Telegram и WhatsApp* ФАС усматривает в размещении рекламных интеграций на этих площадках признаки нарушения рекламного законодательства». Ведомство посоветовало участникам рынка «провести анализ контента, размещаемого на информационных ресурсах, доступ к которым ограничен».

Что говорят юристы и рекламные агентства

  • ФАС фактически приравняла рекламу в Telegram к нарушению закона, запрещающего продвижение на платформах, доступ к которым ограничен в России, сообщил РБК партнёр юридической компании «Энсо» Алексей Головченко.
  • Несмотря на то, что Telegram не заблокирован полностью, а только замедляется Роскомнадзор, «по существу ограничивает доступ к ресурсу» — в логике ФАС это служит основанием для запрета рекламы, поясняет руководитель антимонопольной практики юридической компании «Центральный округ» Анна Кононова. Сервис попадает под действие ст. 5 закона «О рекламе», в которой говорится, что реклама на ресурсах с «ограниченным доступом» запрещена.
  • Ответственность за нарушение правил размещения рекламы распространяется на рекламодателя, рекламораспространителя и производителя рекламы, напоминают юристы. Штрафы для граждан составляют 50-80 тысяч рублей, для должностных лиц — 80-150 тысяч рублей, для юридических лиц — 200–500 тысяч рублей.
  • За рекламу, размещённую через собственную платформу мессенджера Telegram Ads, ответственность будет распределяться по всей цепочке, говорит управляющий партнёр адвокатского бюро ЮКАМ Ани Манташян. За контент будут отвечать бренды, за техническое размещение — сам Telegram и посредники, которыми в России выступают MTC AdTech, Magnetto и SA Media.
  • Помимо штрафов, ФАС также может потребовать удалить рекламу, размещённую в Telegram. Однако открытым остаётся вопрос даты, с которой работает запрет на рекламу, отмечает Головченко. Роскомнадзор начал ограничивать голосовые звонки через мессенджер ещё летом 2025 года, а в феврале 2026-го, после сообщения РБК о начале замедления сервиса, заявил лишь, что «продолжит введение последовательных ограничений».
  • Большинство опрошенных изданием юристов и представителей рекламных агентств рекомендуют бизнесу приостановить размещение рекламы в Telegram, провести «аудит размещений» и дождаться разъяснений регулятора.
  • При этом директор по производству креативного агентства Milestone Максим Мосяков считает, что «поводов для паники пока нет». В Ассоциации блогеров и агентств также отмечают, что говорить о запрете рекламы в Telegram преждевременно: ФАС пока не представила официальную позицию, «кроме комментария в СМИ», а при регистрации канала в Роскомнадзоре появляется уведомление, что автор может размещать рекламу.
  • Но даже если запрет подтвердят официально, размещения рекламы в Telegram не прекратятся полностью, полагают некоторые юристы. По их мнению, крупные каналы и бизнес будут закладывать риски в бюджеты рекламных проектов.
  • Впрочем, последовательные ограничения со временем приведут к сокращению аудитории мессенджера и объёмов рекламы, резюмируют эксперты.

#новости #фас

