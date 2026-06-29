Объявивший о закрытии неофициальный Telegram-клиент «Телега» начал возвращать деньги за подписки

Все возвраты оформляют автоматически.В конце июня 2026 года «Телега» объявила о закрытии — с 1 июля 2026 года. Создатели клиента объяснили, что работе помешали «внешние ограничения» — в том числе удаление из App Store. Тогда же обещали вернуть деньги за подписки.Теперь рассказали, что запустили возврат средств пользователям с активной подпиской «Телега Плюс». Тем, кто оформил её после 27 мая 2026 года, вернут полную стоимость. Если подписку купили до 27 мая на три месяца, сумму возврата рассчитают с учётом прошедшего месяца.В «Телеге» добавили, что уже начали оформлять возвраты и отправлять чеки. Процесс может занять до недели. Обращения пользователей продолжат обрабатывать «до завершения процесса возврата».В сервисе отметили, что «не пишут пользователям» и «не просят ввести код или пройти по ссылке» — возвраты происходят автоматически.«Телегу» (Telega) весной 2025 года выпустила российская ИТ-компания «Даль» (теперь «Телега»). Приложение работает на базе открытого исходного кода Telegram и внешне его копирует.В марте 2026-го на фоне проблем с Telegram оно временно ограничило вход пользователей, чтобы «избежать перегрузок и обеспечить стабильную работу». В мае запустило подписку для доступа в приложение без «очереди». Она стоила 1 рубль за первый месяц, затем 99 рублей в месяц или 199 рублей за три месяца.9 апреля Cloudflare пометил «Телегу» как «шпионское ПО». Тогда же приложение удалили из App Store. 11 апреля разработчики сообщили, что провайдер снял со страницы с описанием сервиса «классификацию, которую ранее ошибочно присвоил».Артур МартыгинТелеграм5 марКлон со «Стеной» и «без ограничений»: что известно о «Телеге» — стороннем клиенте Telegram, который в интернете связывают с VK Кто стоит за сервисом и какие подозрения он вызывает. #новости