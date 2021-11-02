SPA, Make и Windows 11: готовимся к новому Ruby meetup №16

Едва отгремела RubyRussia, как на подходе уже новый Ruby meetup. Ruby живее всех живых, поэтому и тем для встреч у нас предостаточно. В этот раз со спикерами из Uscreen, Urban Connect и Evrone поговорим о том, как разрабатывать SPA приложения, будто это обычные SSR, есть ли место Make в современной разработке, и какие нововведения появились в…