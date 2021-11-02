Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Торговля
Dmitry Yashin

Роспотребнадзор посчитал незаконной отмену заказов с Ozon, сделанных при сбое с падением цен до 1 рубля Статьи редакции

Из-за сбоя многие товары стоили от 1 до 50 рублей.

  • О том, что маркетплейс действовал не по закону, пресс-служба ведомства рассказала ТАСС.
  • Технический сбой юридически «не меняет ситуации» для потребителей, так как продавцы могут установить цену в 1 рубль, чтобы привлечь внимание к товару или бренду, считают в Роспотребнадзоре.

В таких случаях у продавца, безусловно, есть право обратиться в суд с требованием о расторжении договора. Однако действовать в одностороннем порядке, расторгать договор или признавать его незаключенным по закону продавец не может.

пресс-служба Роспотребнадзора
  • В ночь на 1 ноября на Ozon произошёл сбой и система снизила цены на часть товаров. Многие товары стали стоить от 1 до 50 рублей. В компании сообщили, что неправильные заказы покупателям отправлять не будут и вернут им деньги.

#новости #ozon

1076 просмотров
Материал дополнен редакцией
20 20 комментариев
12
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
0
20 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Александр Высоцкий

в очередной раз бизнес показал что они ворюги. что за их ошибки платить должны другие.

Ответить
–11
Алексей Ромалин

Что вы вообще несёте?
Какие "другие" тут заплатили за ошибку бизнеса?

Ответить
14
Семен Переделкин

Что теперь скажут те люди, что в каментах прошлого поста про Озон втирали, что Озон мог всё это делать законно, ссылаясь на какой-то там свежий закон, подписанный то ли Мишустиным, то ли кем-то другим?

Или Роспотребнадзор так, чисто воздух сотрясает?

Ответить
2
Pavel Ivanov

Я скажу, что бизнес в РФ с этого момента стало делать ещё чуть страшнее, потому что абсолютно любой закон можно подобным образом довести до абсурда.

Всегда нужно использовать закон с оглядкой на то, для каких целей он был разработан. И конкретно этот закон был создан для защиты покупателей от осознанного манипулирования ценами на сайтах (пообещали одно, а продали по другим условиям).

Но когда происходит технический сбой, то, очевидно, требовать исполнения такого закона – это уже через край. Любая крупная онлайн площадка может столкнуться с техническими проблемами подобного рода.

Ответить
3
Грамотный Денис

Но когда происходит технический сбой, то, очевидно, требовать исполнения такого закона – это уже через край. Любая крупная онлайн площадка может столкнуться с техническими проблемами подобного рода.

Только не стоит забывать, что предпринимательская деятельность (причём в любой стране) - это деятельность основанная на рисках. Озон накосячил - пусть он и продавцам убытки и возмещает. Любой бизнес должен понимать что существует не только доходы и прибыль, но и риски которые могут возникнуть в любое время (из-за законов, пандемий, просто падения спроса, косяков сотрудников и иных случаях).

Ответить
3
Pavel Ivanov

Только не стоит забывать, что предпринимательская деятельность (причём в любой стране) - это деятельность основанная на рисках.

В том-то и дело, что предпринимательская деятельность итак полна рисков НЕюридического характера, поэтому повышать в ней градус других рисков – опасно для бизнес-климата в стране.

Не нужно все риски подряд складывать в одну кучу. Предпринимательские риски отдельно, юридические – отдельно. Государство должно помогать, а не мешать вести бизнес – минимизировать риски со своей стороны, а не создавать их.

Ответить
0
Грамотный Денис

Что теперь скажут те люди, что в каментах прошлого поста про Озон втирали, что Озон мог всё это делать законно, ссылаясь на какой-то там свежий закон, подписанный то ли Мишустиным, то ли кем-то другим?

Они ссылаются на статью Тинькофф журнала который выразил свою трактовку нормы Постановления Правительства о "правомерности" отмены заказов в одностороннем порядке. ред.

Ответить
0
Рустам Бегалиев

Трактовка Тинькофф Журнала не имеет весомого значения. Есть разъяснения государственной службы надзора, а также устоявшаяся судебная практика.

Ответить
0
Грамотный Денис

Ну вот как раз таки устоявшейся судебной практики нету. Она идёт в обе стороны на уровне 1-2 инстанции и пока до вышки не дойдёт / на уровне Пленума не будет закреплена позиция так и будет плавать она в зависимости от того "как суд решит". Мне к сожалению товары с 99% "скидкой" не попадались чтобы до вышки этот вопрос дотянуть, поэтому надеюсь кто-нибудь однажды поставит точку по этому вопросу. ред.

Ответить
0
Ева Р

Ситуация как с парнишкой, который достал золотой слиток из стеклянного бокса в каком-то ювелирном магазине (это у них было что-то типа рекламной акции).
Охранники тут же его отняли, мотивировав тем что он помогал себе второй рукой.
Но в правилах конкурса об этом не было ни слова

Ответить
3
Юрий

Абсолютно нормальная практика отменять ошибочные заказы, ни в чем не осуждаю Озон. Такое было, есть и будет всегда. Поставьте себя не на место жадного до скидок покупателя, а на место площадки или селлера и тогда все встанет на свои места. А те кто говорит про сверх прибыли того же самого Озона, ну так посмотрите их отчетность - плакать хочется.

Ответить
3
Nikolay Kenig

Закон зон зон Закон зон зон
Вот такой у нас Озон зон зон
🤣🤣🤣

Ответить
2
AFG

Это может и не быть технической ошибкой. Некоторые продавцы таким образом пытаются выкупить свой не ликвидный товар обратно. За возврат товаров с маркетплэйсов нужно платить и очень долго ждать, а за это время продавец платит за хранение товаров.

Ответить
1
Александр Блохин

Это делается секретным промо-кодом, который никто не знает, кроме продавца.

Ответить
0
Уоррен Баффет

Ну, и где штрафы от оборота?

Ответить
–3
Грамотный Денис

Таких не предусмотрено КоАПом)) Там максимальные штрафы едва достигают 50 тысяч. Вот если каждый кому отменили заказ напишет обращение в РПН с просьбой привлечь к административной ответственности то за каждый раз будут привлекать отдельно.

Ответить
1
Andrey Vladimirsky

Странное решение. Выходит, что благодаря сбою, хакерской атаке или демаршу обиженного сотрудника бизнес может превратиться в ничто за один день? Ведь возможен же вариант и пожестче, когда не чуток дребедени раздал миллиардный бизнес, а, например, автодилер весь склад распродаст.

Ответить
0
Грамотный Денис

или демаршу обиженного сотрудника бизнес может превратиться в ничто за один день?

А организация итак несёт ответственность за вред причинённый сотрудником по ГК РФ, даже если это не связано с ЗоЗПП.

Ответить
0
Yan Purvenes

Мне кажется Роспотребнадзор вместо закрыть от ковида что то, мог бы собрать коллективный иск. Помочь людям получить заказы.

Ответить
0
Грамотный Денис

Мне кажется Роспотребнадзор вместо закрыть от ковида что то, мог бы собрать коллективный иск. Помочь людям получить заказы.

А Роспотребнадзор итак оказывает правовую помощь в том числе в составлении исков (правда почему то в разных регионах по разному это происходит - почему не знаю). По моему обращению они тоже подали иск защиту неопределенного круга лиц с обязанием одну крупную компанию устранить нарушения ЗоЗПП (в стадии рассмотрения пока). Поэтому они работают, но и люди сами к ним не обращаются.
А насчёт ковида... Они всего лишь исполнители, это надо тех кто им такие поручения даёт спрашивать)))

Ответить
0
Написать комментарий...
Читать все 20 комментариев
Финансы
Ilya Pestov
Неудобная правда: как Tesla стала триллионной компанией

Упомянутые в статье факты я начал бережно собирать в черновике ещё весной. А тут появился повод собрать их все воедино. Я вам гарантирую, что вы будете изумлены изысканностью происходящего.

Альберт Гор и Илон Маск
442 442 комментария
311
X5Tech
«Рецептом бутерброда с маслом интересуются 10 тысяч человек в месяц»

В 2021 году у X5 Group появилось собственное медиа Food.ru с рецептами и статьями о еде. Директор по контенту Ольга Сидорова рассказывает, как запускали проект, строили работу редакции и с какими сложностями столкнулись.

16 16 комментариев
5
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Личный опыт
Александр Еремеев
Каждый сейлз приводит 50+ b2b-клиентов в месяц: что мы для этого делаем

У нас в команде четыре сейлза, и каждый из них приводит в среднем 50+ платящих b2b-клиентов в месяц (кроме первого локдауна: тогда приводили чуть меньше). В этой части я расскажу, как мы работаем с командой продаж, чтобы ребята большую часть времени выдавали максимально возможный результат.

Это наша команда продаж. При подготовке к публикации статьи мы с ужасом обнаружили, что это единственная фотография, где все наши сейлзы вместе)
21 21 комментарий
31
Ясно
Factory5 и «Ясно» — месяц заботы о себе

О том, как психологическая поддержка помогла сотрудникам справиться со стрессом и выгоранием, а также наладить work-life balance в условиях удаленной работы

0 Обсудить
0
Устойчивые города: Москва
Экотакси в Москве: бизнес или благотворительная инициатива

Разбираемся на примере «Собиратора».

2 2 комментария
4
Финансы
Полина Лааксо
Как богатые американцы передают наследство детям и законно не платят 40% налога — на примере основателя Nike Статьи редакции

Власти США облагают высоким налогом наследство и подарки на сумму более $11,7 млн. Но не все хотят отдавать столько денег, поэтому строят сети из трастов, чтобы легально обойти закон. Как это работает и что помогло Филипу Найту оставить детям миллиарды — рассказывает Bloomberg.

Филип Найт USA Today
36 36 комментариев
34
Приёмная
Default User
«Яндекс.Такси» игнорирует угрозы водителей в сторону пассажиров

Пришлось недавно поехать в Армению. Вызвал такси через Яндекс из аэропорта Гюмри до Еревана. Достался видавший виды мерседес из начала девяностых, что в общем-то не вызвало особого удивления - в Армении это норма.Дальше началось интересное)

74 74 комментария
86
Тинькофф Инвестиции
«Тинькофф Инвестиции» начали раздавать по миллиону рублей каждый день

«Тинькофф Инвестиции» решили организовать розыгрыш миллиона рублей ежедневно на период локдауна.

2 2 комментария
0
Evrone
SPA, Make и Windows 11: готовимся к новому Ruby meetup №16

Едва отгремела RubyRussia, как на подходе уже новый Ruby meetup. Ruby живее всех живых, поэтому и тем для встреч у нас предостаточно. В этот раз со спикерами из Uscreen, Urban Connect и Evrone поговорим о том, как разрабатывать SPA приложения, будто это обычные SSR, есть ли место Make в современной разработке, и какие нововведения появились в…

0 Обсудить
1
Личный опыт
Дмитрий Кудряшов
Как открыть химчистку перед апокалипсисом и не прогореть: история запуска бренда Easy Breezy

Это была кропотливая работа, но мы постарались учесть всё, чтобы бизнес не впал в кому из-за какого-нибудь замыкания древней проводки.

18 18 комментариев
24
Финансы
Nazigul Jusupova
«Тинькофф» запустил платформу социального трейдинга «Сигнал» Статьи редакции

Можно выбрать понравившуюся стратегию профессионального инвестора и автоматически повторять её.

96 96 комментариев
58
Больше статей
null