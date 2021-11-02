Роспотребнадзор посчитал незаконной отмену заказов с Ozon, сделанных при сбое с падением цен до 1 рубля Статьи редакции
Из-за сбоя многие товары стоили от 1 до 50 рублей.
- О том, что маркетплейс действовал не по закону, пресс-служба ведомства рассказала ТАСС.
- Технический сбой юридически «не меняет ситуации» для потребителей, так как продавцы могут установить цену в 1 рубль, чтобы привлечь внимание к товару или бренду, считают в Роспотребнадзоре.
- В ночь на 1 ноября на Ozon произошёл сбой и система снизила цены на часть товаров. Многие товары стали стоить от 1 до 50 рублей. В компании сообщили, что неправильные заказы покупателям отправлять не будут и вернут им деньги.
Я скажу, что бизнес в РФ с этого момента стало делать ещё чуть страшнее, потому что абсолютно любой закон можно подобным образом довести до абсурда.
Всегда нужно использовать закон с оглядкой на то, для каких целей он был разработан. И конкретно этот закон был создан для защиты покупателей от осознанного манипулирования ценами на сайтах (пообещали одно, а продали по другим условиям).
Но когда происходит технический сбой, то, очевидно, требовать исполнения такого закона – это уже через край. Любая крупная онлайн площадка может столкнуться с техническими проблемами подобного рода.
Но когда происходит технический сбой, то, очевидно, требовать исполнения такого закона – это уже через край. Любая крупная онлайн площадка может столкнуться с техническими проблемами подобного рода.
Только не стоит забывать, что предпринимательская деятельность (причём в любой стране) - это деятельность основанная на рисках. Озон накосячил - пусть он и продавцам убытки и возмещает. Любой бизнес должен понимать что существует не только доходы и прибыль, но и риски которые могут возникнуть в любое время (из-за законов, пандемий, просто падения спроса, косяков сотрудников и иных случаях).
Только не стоит забывать, что предпринимательская деятельность (причём в любой стране) - это деятельность основанная на рисках.
В том-то и дело, что предпринимательская деятельность итак полна рисков НЕюридического характера, поэтому повышать в ней градус других рисков – опасно для бизнес-климата в стране.
Не нужно все риски подряд складывать в одну кучу. Предпринимательские риски отдельно, юридические – отдельно. Государство должно помогать, а не мешать вести бизнес – минимизировать риски со своей стороны, а не создавать их.
Что теперь скажут те люди, что в каментах прошлого поста про Озон втирали, что Озон мог всё это делать законно, ссылаясь на какой-то там свежий закон, подписанный то ли Мишустиным, то ли кем-то другим?
Они ссылаются на статью Тинькофф журнала который выразил свою трактовку нормы Постановления Правительства о "правомерности" отмены заказов в одностороннем порядке. ред.
Ну вот как раз таки устоявшейся судебной практики нету. Она идёт в обе стороны на уровне 1-2 инстанции и пока до вышки не дойдёт / на уровне Пленума не будет закреплена позиция так и будет плавать она в зависимости от того "как суд решит". Мне к сожалению товары с 99% "скидкой" не попадались чтобы до вышки этот вопрос дотянуть, поэтому надеюсь кто-нибудь однажды поставит точку по этому вопросу. ред.
Абсолютно нормальная практика отменять ошибочные заказы, ни в чем не осуждаю Озон. Такое было, есть и будет всегда. Поставьте себя не на место жадного до скидок покупателя, а на место площадки или селлера и тогда все встанет на свои места. А те кто говорит про сверх прибыли того же самого Озона, ну так посмотрите их отчетность - плакать хочется.
Мне кажется Роспотребнадзор вместо закрыть от ковида что то, мог бы собрать коллективный иск. Помочь людям получить заказы.
А Роспотребнадзор итак оказывает правовую помощь в том числе в составлении исков (правда почему то в разных регионах по разному это происходит - почему не знаю). По моему обращению они тоже подали иск защиту неопределенного круга лиц с обязанием одну крупную компанию устранить нарушения ЗоЗПП (в стадии рассмотрения пока). Поэтому они работают, но и люди сами к ним не обращаются.
А насчёт ковида... Они всего лишь исполнители, это надо тех кто им такие поручения даёт спрашивать)))
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