Tesla снизила на нескольких рынках стоимость системы автономного вождения, а также автомобилей Статьи редакции
Изменения затронули США, Китай и Канаду.
- Цену на ПО для автономного вождения (Full Self-Driving) снизили с $12 тысяч до $8000 в США и с 16 тысяч канадских долларов до 11 тысяч в Канаде, сообщило Electrek. Для сравнения: летом 2023 года в США это ПО стоило $15 тысяч.
- За день до этого компания также снизила стоимость автомобилей. В США Model Y, Model S и Model X подешевели на $2000. По словам Electrek, для Model X это самая низкая цена за всё время (одна версия стоит от $77,9 тысячи, а другая — от $92,9 тысячи).
- В Китае Model 3 подешевела с 245,9 тысячи юаней до 231,9 тысячи, а Model Y — с 263,9 тысячи юаней до 249,9 тысячи, добавило Bloomberg.
- Electrek напомнило: глава Tesla Илон Маск неоднократно говорил, что по мере усовершенствования ПО для автономного вождения цены на него будут расти, чтобы отражать ценность технологии. Снижая их, компания, скорее всего, рассчитывает увеличить выручку в «непростое» для себя время.
- В апреле 2024 года Tesla рассказала, что в первом квартале её поставки упали на 20% по сравнению с четвёртым кварталом 2023 года и на 8% год к году. Она связала это с поджогом на заводе в Берлине, логистическими проблемами из-за конфликта в Красном море, а также необходимостью адаптировать производство под обновлённую Model 3.
- В этом же месяце Reuters со ссылкой на источники рассказало, что Tesla якобы свернула разработку «бюджетного» электромобиля стоимостью от $25 тысяч, потому что оказалась не готова конкурировать с Китаем, где выпускают электромобили и за $10 тысяч (Маск назвал это «враньём»).
- Позже компания объявила сотрудникам, что сократит 10% штата — как минимум 14 тысяч человек. Затем отозвала 3878 пикапов Cybertruck, чтобы исправить проблему с педалями.
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Full Self-Driving, которого не существует, за 15к.
Нормальный прогрев гоев.
СУ7 от Сяоми сильно потреплет продажи трешки в Китае, Тесле придется тяжело.
На самом деле в электромобилях нет ничего сложного: батарейка и 4 колеса. 💁♀️🚗
Тупее комментария за сегодня не видел)
Да я легко и сама могла бы начать производить электромобили в России. 💁♀️
Просто у меня других дел полно. 💁♀️
Все ваше время уходит на написание тупых комментариев?
У меня всё под контролем 👌
Вопросов нет)
15 рублей есть 15 рублей
Дел по горло)
Интересно в каком плюсе перекупы
Китайцы скоро тормознут дотации на свои машины иначе им закроют рынок Европы пошлинами
В этом Full Self-Driving по-прежнему надо руки на руле держать?
Tesla понимает, что очень скоро будет грандиозный демпинг на рынке электричек за счет более дешевых батарей, так что делает что может чтобы удержать долю рынка. Не стоит забывать, что они монопольно ремонтируют и обслуживают свои машины, а так же предлагают свою страховку в обмен на приемлемый стиль вождения, а это тоже какой никакой доход.
Тяжёлый у них выдался денек
в Full Self-Driving до сих пор надо руки на руле держать?
Китай начнет давить других в авто рынке. Но опять последуют пошлины и санкции против Китая.