Наладить серийное производство личного транспорта пока никому не удалось, но есть спрос на коммерческие электробусы.

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Проект Zetta

Компактный городской электромобиль.

Четыре посадочных места.

Максимальная скорость: 120 км/ч.

Пробег на одном заряде: 200–560 км в зависимости от ёмкости батареи.



Заявленная цена: от 450 тысяч рублей.



Прототип, показанный в 2017 году

Zetta

Проект Zetta стартовал в 2016 году. В 2017 году компания создала первый прототип, а в 2019 году подала заявку на патент и провела полноценную презентацию в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Тогда же она получила грант от Фонда развития моногородов в виде беспроцентного займа в размере 49,5 млн рублей.

Дизайн серийной версии Zetta

ТОСЭР «Тольятти»



Старт производства был запланирован на первый квартал 2020 года, компания планировала продавать 10–15 тысяч электромобилей в год. После февраля 2020 года новостей о проекте не было.

В Zetta вложили на сегодняшний день 450 млн рублей, это самый дешёвый автопроизводственный проект в России. Денис Щуровский создатель Zetta (в разговоре с изданием Drom.ru, сентябрь 2019 года)

Проект уже подвергся критике. Управляющий директор концерна по производству электродвигателей «Русэлпром» Родион Сурков заявил, что работоспособность двигателей Zetta не подтверждена.

Реинкарнация Marussia

В 2007 году шоумен Николай Фоменко вместе с партнёрами Антоном Колесниковым и Ефимом Островским организовали компанию Marussia Motors и через год представили Marussia B1 — прототип первого российского суперкара. В 2012 году компания анонсировала Marussia B2.

Цена автомобилей в России начиналась от 4,6 млн рублей за модель B1 с атмосферным двигателем, турбоверсия стоила от 5,3 млн. Marussia B2 стоила дороже — от 5,4 до 6,4 млн рублей. До банкротства компании в 2014 году было продано от 12 до 14 экземпляров модели Marussia B2.

Marussia B2

Музей Маруся Моторс»

В 2014 году компания закрылась из-за нехватки денег. Marussia Motors взяла кредит на 64 млн рублей в банке «Открытие» и не смогла рассчитаться с долгами. В результате разбирательств суд отменил взыскание по задолженности, а электрокары оставили на складе без движения.

В 2017 году новосибирская компания Vip-Service выкупила шесть прототипов Marussia из частных гаражей. Часть из них восстановили как бензиновые автомобили, а один автомобиль модели Marussia В3 при спонсорстве бизнесмена из ГК «Спектр» Андрея Братенькова решено переоборудовать в электрокар. На разработку в компании планируют потратить не более 15 млн рублей.

Я очень хочу выстроить диалог с теми людьми, которые стали собственниками запчастей, собственниками машинокомплектов. Всех их, преследующих свои цели, я хочу объединить. Андрей Братеньков

гендиректор ГК «Спектр» (в интервью изданию Drom.ru, ноябрь 2019 года)

Техническим партнёром проекта стал НЭТИ (Новосибирский государственный технический университет). Соглашение о разработке между НЭТИ и ГК «Спектр» было подписано 27 мая 2019 года, с тех пор о проекте электрокара B3 ничего не слышно.

Подписание договора ГК «Спектр» и НГТУ НЭТИ НГТУ НЭТИ

«Эльтавр»

Электробус.



Вмещает до 11 человек.



Проедет на одном заряде до 120 км.



Максимальная скорость до 50 км/ч.



На май 2020 года стоит от 1 299 000 рублей.



Рекламный ролик электробуса «Эльтавр-Дилижанс» Эльтавр»

Компания «Эльтавр» представляет себя как «первый в России производитель малого коммерческого транспорта». Она выпускает микроавтобусы для перевозки пассажиров, а также электрокатамараны и электрогрузовики. В 2020 году компания планирует выпустить минимум 50 единиц электротехники, а в будущем делать электросамокаты.

Фирма основана в октябре 2014 года под именем «Крымэлектродвиж». В 2019 году она сменила название. Как рассказал vc.ru директор «Эльтавра» Михаил Демурия, новое — от слов «электро» и «Таврида» — он придумал сам.

Изначально компания возила и перепродавала китайские электрокары. Но затем Крым вошёл в состав России и попал под санкции. Ввоз из-за рубежа запчастей и электрокаров прекратили, и компания запустила собственное производство.

Импортных запчастей в электромобилях на начало 2020 года около 10%, в основном это электроника, но к августу 2020 года компания планирует полностью перейти на российские комплектующие. Остальные 90% запчастей в электротранспорте «Эльтавр» российского производства.

Кузов машины инженеры разработали и изготовили сами из стеклопластика, шасси сделали по образу заднеприводных «Жигулей» для адаптации к езде в горах. Батареи заказывают у российской фирмы «Лиотех-Инновации». Внутри автобус оборудован многослойными (склееными внутри между собой полимерной плёнкой) стеклами, способными удерживать осколки при ударе, сенсорной панелью, салон обшит экокожей.

В 2014 году, когда Крым попал под санкции, мы не понимали, как ввозить машины, не было сформировано конкретных ведомств, отвечающих за процесс. Мы понимали спрос, существующий в России, но китайские машины не отвечали запросам по качеству комплектующих, и было принято решение разрабатывать собственные электрокары. Михаил Демурия директор «Эльтавра»

КамАЗ-6282 и ЛиАЗ-6274

Электробусы.

ЛиАЗ-6274 вмещает 75, а КамАЗ-6282 — 85 человек.



КамАЗ-6282 проезжает до 100 км на одном заряде, ЛиАЗ-6274 — до 200 км.



Цена 25–27 млн рублей, станции зарядки покупают отдельно, это ещё треть от стоимости электробуса.

КамАЗ-6282 и ЛиАЗ-6274 представили в 2016 году на выставке Busworld в Москве. ЛиАЗ-6274 от компании «Русские автобусы» серийного производства выпустили в 2018 году сразу с возможностью быстрой зарядки, в то время как первые опытные прототипы 2012 года заряжали только в медленном ночном режиме. Серийное производство КамАЗов завод начал в 2017 году сразу с возможностью быстрой зарядки.

На маршруты Москвы электробусы вышли в 2018 году из парка около метро «Алексеевская», где специалисты следят за их исправностью круглосуточно.

ШАТЛ от «КамАЗа»

Беспилотный электробус.

Вместимость 8–12 человек.



Максимальная скорость: 110 км/ч.



Запас хода до 120 км.



«КамАЗ» представил беспилотный электробус «КамАЗ-1221» в 2016 году. В нём предусмотрена возможность обратного движения без разворота: ведущими могут быть обе оси электрокара.

Название ШАТЛ — аббревиатура от «широко адаптивной транспортной логистики». Концепция, инженерные решения и беспилотное программное обеспечение электробуса разработаны НАМИ (Научно-исследовательским автомобильным и автомоторным институтом), «КамАЗ» отвечает за производство и маркетинг, а третьим партнёром стал «Яндекс», который предоставил наработки в области навигации и построения маршрутов.

В основе электробуса подвеска от «Нивы», отечественное программное обеспечение и электроприводы, камеры и сканеры импортные, литий-ионные батареи также привозные.

«КамАЗ»

В салоне предусмотрен USB-порт для зарядки устройств и кнопки для выбора остановки, управления дверьми и аварийной остановки «КамАЗ»

Серийное производство завод планирует на 2021–2022 годы. Стоимость электробуса пока не определена.

Электромобили от «Калашникова»

Максимальная скорость 80 км/ч.



Запас хода до 150 км.



Два посадочных места.



Трёхколёсный электрокар Иж UV-4 компания «Калашников» показала в 2018 году. Автомобиль позднее переименовали в «Овум».

На Чемпионате мира по футболу в 2018 году компания предоставила прототипы электромобиля в качестве служебного транспорта для охранников. У автомобилей не было дверей, чтобы охране было легче выпрыгнуть из салона при необходимости.

Летом 2019 года концерн показал версию с четырьмя колёсами для такси и каршеринга.

«Калашников»

Максимальная скорость пока неизвестна.

Запас хода запланирован до 350 км.

Время разгона от 0 до 100 км/ч — шесть секунд.

В 2018 году компания показала концепт электромобиля для города CV-1. Образец построен на базе кузова Иж-21252 «Комби», серийная версия получит другой дизайн, говорили тогда в «Калашникове».

Мы говорим о том, чтобы составить конкуренцию именно Tesla, потому что в настоящее время это — успешный проект в области электромобилей. Мы рассчитываем как минимум не уступать ему. София Иванова представитель концерна «Калашников» (в разговоре с РБК, август 2018 года)

CV-1 «Калашников»

О начале серийного производства «Калашников» не объявлял.

Максимальная скорость: до 140 км/ч.

Запас хода: до 150 км при положительной температуре.



Время зарядки: восемь часов.



Заявленная заводом цена: 1,25 млн рублей.

Пять посадочных мест.



Разработка El Lada началась на заводе «АвтоВАЗ» в 2011 году, а прекратилась в 2013 году. Прототипом стала Lada Kalina в стандартном кузове. Все прочие основные запчасти (аккумулятор, контроллер и основные детали конструкции) были импортными, что и обусловило такую цену.

Первые электромобили сошли с конвейера в 2013 году, в одном цвете «светло-золотистый металлик». Завод хотел проверить их в условиях интенсивной эксплуатации, поэтому первую партию продавали таксопаркам, несмотря на высокую по сравнению с бензиновыми аналогами цену.

El Lada autonews.ru

В итоге таксопарки выкупили только десять машин из первых 120 El Lada. Как писало издание News.ru, в автомобилях был допущен ряд недоработок, которые мешали комфортному использованию. Например, спустя некоторое время эксплуатации владельцам необходимо было перепаять контакты контроллера батареи.

Последний в 2014 году автомобиль продали руководителю Минпромторга Денису Мантурову. А в 2017 году оставшиеся 42 машины первой партии были выставлены на продажу по цене в 628 250 рублей.

В 2015 году издание «Волга ньюс» сообщило, что к выпуску готовится вторая серия El Lada. «АвтоВАЗ» планировали производить электромобили только под заказ, но больше новостей с тех пор не было.

«Ё-мобиль»

Гибрид с двигателем внутреннего сгорания.



Максимальная скорость заложена в 120 км/ч.

Линейка включала пятиместные микровэн и кроссовер с полным приводом, а также двухместный фургон;

Впервые владелец группы «Онэксим» Михаил Прохоров объявил о планах наладить в России производство бюджетного легкового автомобиля в январе 2010 года. Автомобиль должен был заменить бензиновые седаны и стоить менее $10 тысяч . На проект в «Онэксим» планировали потратить €100 млн.

Одна из версий «ё-кроссовёра»



За рулём », 2013 год

«Ё-мобиль» не дожил до массового производства. Сначала с ростом курса евро в 2014 году начались финансовые проблемы, потому что от него зависела стоимость импортных комплектующих. А затем проект закрыли окончательно в том же 2014 году, передав разработки государственному НАМИ (Научно-исследовательскому автомобильному и автомоторному институту). Но источник BBC в НАМИ говорил, что институт никаких наработок не получал.

В текущей экономической ситуации, на фоне резкого ослабления конъюнктуры автомобильного рынка, реализовать проект производства автомобиля на заявленных условиях с прибылью стало невозможно. Это вызвано в первую очередь ростом капитальных и операционных расходов в результате укрепления курса евро и вытекающего отсюда неизбежного повышения конечной цены автомобиля. Дмитрий Разумов гендиректор группы «Онэксим» (в разговоре с BBC, апрель 2014 года)

Matrёshka

Электробус.

Запас хода на одном заряде: 130 км.



Максимальная скорость: до 30 км/ч.



Вместимость: шесть человек (или грузоподъёмность в 1300 кг).



Компания Volgabus («Бакулин моторс груп») в 2016 году анонсировала беспилотный электробус Matrёshka с быстрой заменой модулей, что позволило бы быстро его ремонтировать. Она также делает электробус «СитиРитм-12Е» с 2017 года, с марта 2020 остановив работу из-за перебоя с поставками комплектующих (аккумуляторов) из Китая из-за коронавируса. Сейчас на маршрут выведено 17 «СитиРитм-12Е», из них 10 в Санкт-Петербурге.

Volgabus вела разработку Matrёshka с 2014 года, а серийный запуск планировала на 2017 год. Компания разрабатывала два варианта: пассажирский и грузовой. Цена на пассажирскую версию при серийном производстве составит 3,5 млн рублей, рассказывал глава БМГ Алексей Бакулин.

Первые прототипы автобуса вышли на тестовые маршруты в инновационном центре «Сколково» в 2016 году.

Matrёshka Volgabus

В результате расходов на разработку БМГ задолжала нескольким поставщикам и подрядчикам от 0,6 млн до 4,7 млн рублей, а затем получила иск о банкротстве в 2018 году.

Банкротства компании в итоге не произошло, но и автобус до сих пор не выпущен. Оставшиеся прототипы были переданы Московскому политехническому университету, но вуз не смог их использовать: в пресс-службе университета заявили, что это «макеты», которые нельзя использовать для перевозки пассажиров.

В июле 2019 года представитель БМГ говорил о планах разработки шаттла на основе Matrёshka на 18 человек. После этого новостей о проекте не было.

В настоящее время БМГ готовит первые серийные образцы шаттла Matrёshka нового поколения для одного из зарубежных клиентов. Эти машины будут работать на выделенных линиях. Как только первая машина завершит все необходимые тесты, мы проведём её презентацию. Кирилл Урванцев представитель БМГ (в разговоре с vc.ru, июль 2019 года)

Bravo eGo: складной электромобиль

Двухместный городской электромобиль.

Должен был разгоняться до 80 км/ч, а в сложенном состоянии до 10 км/ч.

Запас хода до 100 км (при температуре 20°С).



Стоимость неизвестна.



В 2013 году астраханский предприниматель Константин Артемьев основал компанию Bravo Motors при поддержке «Сколково». Концепция его электромобиля предусматривала наличие складного механизма, который уменьшал бы размер автомобиля, позволяя парковаться и проезжать в сложных местах.

Концепция электромобиля-трансформера Bravo eGo «За рулём»

Его планировали оригинальным не только по ходовой части, но и управлению — вместо руля, например, в прототипе был джойстик. Старт продаж был запланирован в течение нескольких лет, но новостей больше не было. В ассортименте официального сайта Bravo Motors нет eGo, только гольф-кары.

Bravo eGo Колеса.ru»

Для развития автомобильного производства и создания массового продукта моих средств явно недостаточно. Не хватит для этого и премии «Сколково». Необходимо привлекать внешнего стратегического инвестора, имеющего опыт в организации серьёзного производства.

И здесь статус официального резидента «Сколково» является лучшей помощью. Все сразу же начинают к тебе совсем по-другому относиться, у венчурных фондов сразу же просыпается интерес — потому что все понимают, «Сколково» — это серьёзно и солидно, это люди не с улицы. Исчезают бюрократические препоны. Константин Артемьев основатель Bravo Motors (в интервью изданию «Коммерсантъ» в июле 2013 года)

«Монарх» и его презентация

Заявленная цена автомобиля от 1,8 млн до 5 млн рублей.

Технические параметры не объявлены.

Концепт «Монарх» разработан компанией «Новые технологии Сибири» под руководством Алексея Пономаренко. Сайт проекта был зарегистрирован в марте 2019 года, и уже в мае на нём обещали выпуск электромобиля для продажи к концу 2021 года.

В декабре 2019 года на сайте Федерального института промышленной собственности были опубликованы изображения запатентованного электромобиля.

Макет электромобиля «Монарх» в процессе постройки в Новосибирске Drom.ru

При разработке в компании изначально планировали оснастить «Монарх» оригинальными решениями, например, быстросъёмным аккумулятором, на замену которого уйдёт от одной до трёх минут.

На презентации в декабре 2019 года прототип не представили. Как писали «Известия», компания не оплатила подрядчикам доставку, поэтому его не привезли. В то же время, по свидетельству основателя компании Алексея Пономаренко, после заключения договора и предоплаты по счёту они более «автомобиль не видели».

Часть экспертов, указанных в разделе сайта «Монарха», например, Объединённый институт высоких температур РАН, Институт физической химии и электрохимии им. А. Н. Фрумкина, «СКБ Механика ЮФУ», Кафедра ЭПП АлтГТУ, НПП «Лосев», отрицают свою причастность к разработке.

Concept S Новые технологии Сибири»

В декабре 2019 года журнал «За рулём» сообщил, что денег на разработку больше нет, и Пономаренко активно ищет спонсоров, чтобы приступить к следующему этапу — разработке шасси и подготовке к серийному производству.