Tesla запустила аренду электропикапов Cybertruck — пока только в США

Арендовать автомобиль можно на два или три года.Если оформить договор на три года и на старте внести $7500 (732 тысячи рублей по курсу на 8 ноября 2024 года), ежемесячный платёж без учёта налогов и комиссий будет составлять $999 (97 тысяч рублей).Размер взносов будет зависеть не только от срока и первичного депозита, но также от версии пикапа и пробега в год — это 16 тысяч км, 19 тысяч или 24 тысячи. За превышение возьмут дополнительную плату: $0,25 за милю (1,6 км).Комиссия также предусмотрена за просрочку платежей (5%), преждевременный разрыв договора и «чрезмерный износ». Выкупить пикап после пользования нельзя.На вопросы пользователей X про запуск аренды Cybertruck в других странах компания не ответила.Скриншот vc.ruГлава Tesla Илон Маск представил Cybertruck в ноябре 2019 года. Начало массового производства несколько раз переносили.В октябре 2023 года объявили о первых поставках — в ноябре по цене $40-70 тысяч за пикап. На начало ноября 2024 года модели стоят от $74,5 тысячи.В октябре 2024 года Tesla рассказала, что в третьем квартале этого же года Cybertruck стал третьим по продажам в США среди полностью электрических автомобилей, уступив Model 3 и Model Y.#tesla #cybertruck #новости
Если "Выкупить пикап после лизинга нельзя." то это не лизинг, а просто аренда.
Так и есть, на английском это одно понятие
@Полина Лааксо
по 4500 наших в день получается. все равно не так дорого звучит
В том языке не отдельных понятий аренды и лизинга. Накосячили уже на русском.
У них для этого одно слово.
Пикап же с открытым кузовом должен быть
Недоработка!
Я б погонял, но месяц, вряд ли больше