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Полина Лааксо
Транспорт

Tesla запустила аренду электропикапов Cybertruck — пока только в США

Арендовать автомобиль можно на два или три года.

  • Если оформить договор на три года и на старте внести $7500 (732 тысячи рублей по курсу на 8 ноября 2024 года), ежемесячный платёж без учёта налогов и комиссий будет составлять $999 (97 тысяч рублей).
  • Размер взносов будет зависеть не только от срока и первичного депозита, но также от версии пикапа и пробега в год — это 16 тысяч км, 19 тысяч или 24 тысячи. За превышение возьмут дополнительную плату: $0,25 за милю (1,6 км).
  • Комиссия также предусмотрена за просрочку платежей (5%), преждевременный разрыв договора и «чрезмерный износ». Выкупить пикап после пользования нельзя.
  • На вопросы пользователей X про запуск аренды Cybertruck в других странах компания не ответила.
Скриншот vc.ru
Скриншот vc.ru
  • Глава Tesla Илон Маск представил Cybertruck в ноябре 2019 года. Начало массового производства несколько раз переносили.
  • В октябре 2023 года объявили о первых поставках — в ноябре по цене $40-70 тысяч за пикап. На начало ноября 2024 года модели стоят от $74,5 тысячи.
  • В октябре 2024 года Tesla рассказала, что в третьем квартале этого же года Cybertruck стал третьим по продажам в США среди полностью электрических автомобилей, уступив Model 3 и Model Y.

#tesla #cybertruck #новости

22
11
47 комментариев
Oleg Gorbunov

Если "Выкупить пикап после лизинга нельзя." то это не лизинг, а просто аренда.

2
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Твердыня

Так и есть, на английском это одно понятие
@Полина Лааксо

7
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Ivan Smirnov

по 4500 наших в день получается. все равно не так дорого звучит

4
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шатал устоев

В том языке не отдельных понятий аренды и лизинга. Накосячили уже на русском.

3
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голубцы по акции

У них для этого одно слово.

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Наблюдатель

Пикап же с открытым кузовом должен быть
Недоработка!

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Милосский

Я б погонял, но месяц, вряд ли больше

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