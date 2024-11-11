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Полина Лааксо
Транспорт

Россия возобновит ввоз «мягких» гибридов из Японии

Японская сторона уточнила санкционные формулировки — и импорт таких машин под ограничения не попадает.

  • Глава «Япония Транзит» Дмитрий Клатаевский отметил — это не послабление: «Скорее, просто перечитали и переформулировали то, что было изначально. <...> Выпуская документ, [японцы] не подразумевали, что эти машины они тоже запрещают». О том же сообщили в компании-поставщике таможенных услуг «Верроса».
  • «Мягкий» гибрид — автомобиль, использующий электродвигатель в качестве «помощника» двигателю внутреннего сгорания. Среди них — Honda Fit, CR-Z и Insight; Nissan Day-Z; Suzuki Solio, Ignis, Swift, Hustler, Alto, Xbee и Wagon; Mazda Flair и Carol; Mitsubishi Delica D:2, Delica Mini и eK X; Mercedes E Class и C Class; а также Audi A3 и Q3 F3.
Источник фото: YouTube
Источник фото: YouTube
  • После 24 февраля 2022 года работу на российском рынке прекратили крупные зарубежные производители: Volkswagen, General Motors, Renault, Nissan и другие. Часть марок включили в список товаров, разрешённых для параллельного импорта.
  • С августа 2023 года в Японии вступил в силу запрет на экспорт в Россию автомобилей с двигателями более 1,9 л и гибридов — как новых, так и подержанных.
Полина Лааксо
Транспорт
Китай обошёл Японию по экспорту автомобилей в 2023 году благодаря растущему спросу со стороны России

Интерес к китайским машинам также вырос в Мексике.

Источник фото: <a href="https://www.google.com/url?sa=i&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.ixbt.com%2Fnews%2F2021%2F11%2F20%2Fpredstavlen-pervyj-krossover-chery-novogo-pokolenija-rossija--odin-iz-prioritetnyh-rynkov.html&amp;psig=AOvVaw1n5KOtZuiqFT8HF-4GV0d_&amp;ust=1704907494799000&amp;source=images&amp;cd=vfe&amp;opi=89978449&amp;ved=0CBMQjhxqFwoTCOjBrcDp0IMDFQAAAAAdAAAAABAD" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">iXBT</a>

#япония #новости

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46 комментариев
High Stakes

Playstation Store врубите, якодзуны чертовы. Все домой поедут.

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Emil Minosyan

Весь бренд PlayStation принадлежит компании Sony Interactive Entertainment, которая в свою очередь является американской компанией

5
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Mike V. Gorbunov

Без него норм

5
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Uzabila

Секунду, японская сторона сейчас уточнит санкционные формулировки

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Гоги Твардовски

Напиши Трампу.
С поставкой гибридов разобрался же.

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Бинарный Ёж

Напиши им, не пойдешь в кремль свергать режим, если не дадут возможность отработать навык в Mortal Combat.

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Слегка Придурковатый

Деняк хотят все.

Недавно тут на раёне увидел Мерс. Ну Мерс и Мерс, хуй с ним, казалось бы. Но внезапно в черепушку нейрон изнутри постучал, и такой как бы грит: присмотрись, хозяин, тут какая-то хуйня. Послушал я нейрона, присмотрелся, и точно: руль в бардачке!

Вот что значит Мерс из Японии.

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