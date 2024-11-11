Россия возобновит ввоз «мягких» гибридов из Японии

Японская сторона уточнила санкционные формулировки — и импорт таких машин под ограничения не попадает.Глава «Япония Транзит» Дмитрий Клатаевский отметил — это не послабление: «Скорее, просто перечитали и переформулировали то, что было изначально. <...> Выпуская документ, [японцы] не подразумевали, что эти машины они тоже запрещают». О том же сообщили в компании-поставщике таможенных услуг «Верроса».«Мягкий» гибрид — автомобиль, использующий электродвигатель в качестве «помощника» двигателю внутреннего сгорания. Среди них — Honda Fit, CR-Z и Insight; Nissan Day-Z; Suzuki Solio, Ignis, Swift, Hustler, Alto, Xbee и Wagon; Mazda Flair и Carol; Mitsubishi Delica D:2, Delica Mini и eK X; Mercedes E Class и C Class; а также Audi A3 и Q3 F3.Источник фото: YouTubeПосле 24 февраля 2022 года работу на российском рынке прекратили крупные зарубежные производители: Volkswagen, General Motors, Renault, Nissan и другие. Часть марок включили в список товаров, разрешённых для параллельного импорта.С августа 2023 года в Японии вступил в силу запрет на экспорт в Россию автомобилей с двигателями более 1,9 л и гибридов — как новых, так и подержанных. Полина ЛааксоТранспорт9 янвКитай обошёл Японию по экспорту автомобилей в 2023 году благодаря растущему спросу со стороны России Интерес к китайским машинам также вырос в Мексике.#япония #новости
Playstation Store врубите, якодзуны чертовы. Все домой поедут.
Весь бренд PlayStation принадлежит компании Sony Interactive Entertainment, которая в свою очередь является американской компанией
Без него норм
Секунду, японская сторона сейчас уточнит санкционные формулировки
Напиши Трампу.
С поставкой гибридов разобрался же.
Напиши им, не пойдешь в кремль свергать режим, если не дадут возможность отработать навык в Mortal Combat.
Деняк хотят все.
Недавно тут на раёне увидел Мерс. Ну Мерс и Мерс, хуй с ним, казалось бы. Но внезапно в черепушку нейрон изнутри постучал, и такой как бы грит: присмотрись, хозяин, тут какая-то хуйня. Послушал я нейрона, присмотрелся, и точно: руль в бардачке!
Вот что значит Мерс из Японии.