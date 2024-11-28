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Полина Лааксо
Транспорт

Ространснадзор внепланово проверит «Азимут» после инцидента с самолётом SSJ 100 в Анталье

Цель — изучить, как авиакомпания обеспечивает безопасность полётов.

  • И исполняет ли авиационное законодательство, сообщили в Росавиации. Проверку согласовали с Южной транспортной прокуратурой.
  • Инцидент с судном произошёл 24 ноября 2024 года. Компания говорит, что при приземлении произошёл «непрогнозируемый» сдвиг ветра, из-за чего пришлось совершить жёсткую посадку. Сам самолёт же не горел: воспламенилось только вылившееся топливо. Baza же пишет, что пламенем был объят и двигатель.
  • Официальную причину ещё не озвучили, расследование только началось. «Уместно вспомнить о русской пословице: "Семь раз отмерь, один раз отрежь"», — сказали в Росавиации, отказавшись строить предположения.
  • Ведомство также сказало, что не видит поводов отказываться от эксплуатации SSJ-100. По предварительным данным, дело не в конструкции судна. В «Ростехе» призывали «не демонизировать» Superjet, потому что показатели его надёжности «такие же, как у самолётов аналогичного класса иностранного производства».
Источник фото: «РИА Новости»
Источник фото: «РИА Новости»

#новости #азимут

44
21 комментарий
Kitsune13

Кологривый не зря боялся))

2
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Tok Allen

Тоже мне спец

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Алексей Завитаев

Спасибо, что сообщили - раз внепланово...

2
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Le Bro

Росавиация сегодня от души поработала. Во всех медиа посты про то что с суперджетом всё хорошо, вышли. Блогеры резко разродились постами что с SSJ всё отлично, ТАСС написал заметку, VC вот и т.п.

З.Ы. Непонятно только каким образом исчезла конструктивная особенность пробивать стойкой шасси баки. Видимо, после следующего случая нам расскажут.

2
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Le Bro

Созрел вопрос - на чем летает ТОП-менеджмент Росавиации? Готов поспорить, что не на SSJ.

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Вадим Д.

Проверит как не горят эти самолёты?

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Буквоед

Не самолёты, а топливо!
Понимать надо, ыть!

1
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