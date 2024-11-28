Ространснадзор внепланово проверит «Азимут» после инцидента с самолётом SSJ 100 в Анталье

Цель — изучить, как авиакомпания обеспечивает безопасность полётов.И исполняет ли авиационное законодательство, сообщили в Росавиации. Проверку согласовали с Южной транспортной прокуратурой.Инцидент с судном произошёл 24 ноября 2024 года. Компания говорит, что при приземлении произошёл «непрогнозируемый» сдвиг ветра, из-за чего пришлось совершить жёсткую посадку. Сам самолёт же не горел: воспламенилось только вылившееся топливо. Baza же пишет, что пламенем был объят и двигатель.Официальную причину ещё не озвучили, расследование только началось. «Уместно вспомнить о русской пословице: "Семь раз отмерь, один раз отрежь"», — сказали в Росавиации, отказавшись строить предположения.Ведомство также сказало, что не видит поводов отказываться от эксплуатации SSJ-100. По предварительным данным, дело не в конструкции судна. В «Ростехе» призывали «не демонизировать» Superjet, потому что показатели его надёжности «такие же, как у самолётов аналогичного класса иностранного производства».Источник фото: «РИА Новости»#новости #азимут
Кологривый не зря боялся))
Тоже мне спец
Спасибо, что сообщили - раз внепланово...
Росавиация сегодня от души поработала. Во всех медиа посты про то что с суперджетом всё хорошо, вышли. Блогеры резко разродились постами что с SSJ всё отлично, ТАСС написал заметку, VC вот и т.п.
З.Ы. Непонятно только каким образом исчезла конструктивная особенность пробивать стойкой шасси баки. Видимо, после следующего случая нам расскажут.
Созрел вопрос - на чем летает ТОП-менеджмент Росавиации? Готов поспорить, что не на SSJ.
Проверит как не горят эти самолёты?
Не самолёты, а топливо!
Понимать надо, ыть!