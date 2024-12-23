BMW пресекла продажу машин в Россию в обход санкций ЕС и уволила причастных сотрудников — DPA

Нарушения допустило подразделение в Ганновере. Об этом со ссылкой на производителя пишет информагентство DPA. По данным Business Insider, речь идёт о продаже более 100 премиальных автомобилей российским покупателям.В BMW сказали, что «компании их разных отраслей обнаруживали свою продукцию на российском рынке, хотя сами соблюдали санкционные ограничения». Такие продажи идут через «серый импорт». Он — в отличие от параллельного импорта — считается в России незаконным.О «нетерпимости» к несанкционированной торговле говорили и в Volkswagen: автопроизводитель утверждал, что «делает всё» для предотвращения нелегальных поставок в Россию.Источник фото: BMW BlogBMW Group приостановила поставки автомобилей на российский рынок и свернула локальное производство ещё в 2022 году — из-за «геополитической ситуации».Евгения ЕвсееваТранспорт11 декКитайские автомобили заняли 80% сегмента премиальных машин в 2024 году — исследование Среди самых популярных брендов — Exeed, Tank, Li Auto и Нongqi.#новости #bmw
Олигархи и их эскортницы плачут)
Правильно, нафиг нам эти гейские повозки. У нас скоро православный москвич 8 будет!
Ну что Вы! Уже Lada Aura в наличии есть с огромными задними дверьми и даже(!) с подогревом задних сидений. А в интерьере салона присутствуют деревянные вставки!
так они и правда гейские, разве можно делать машины без поворотников?
А фольц жалковато, его много у нас было.
Сурово и беспощадно!
Нужен наш ответ этим западным марионеткам госдепа: запретить продажу лыка, ворвани и лад коллективному Западу!
Пусть-ка попробуют обойтись!
Щетаю, теперь на БМВ нужно ввести вторичные санкции за обход санкций. Ибо нехуй.
В Ганновере прикрыли, в Гамбурге или еще где - откроют. Все таки бмв несмотря на то, что в целом испортились, все равно остаются лучшим гражданским авто со спортивными повадками. Это мы берем.