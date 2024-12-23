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Полина Лааксо
Транспорт

BMW пресекла продажу машин в Россию в обход санкций ЕС и уволила причастных сотрудников — DPA

Нарушения допустило подразделение в Ганновере.

  • Об этом со ссылкой на производителя пишет информагентство DPA. По данным Business Insider, речь идёт о продаже более 100 премиальных автомобилей российским покупателям.
  • В BMW сказали, что «компании их разных отраслей обнаруживали свою продукцию на российском рынке, хотя сами соблюдали санкционные ограничения». Такие продажи идут через «серый импорт». Он — в отличие от параллельного импорта — считается в России незаконным.
  • О «нетерпимости» к несанкционированной торговле говорили и в Volkswagen: автопроизводитель утверждал, что «делает всё» для предотвращения нелегальных поставок в Россию.
Источник фото: BMW Blog
Источник фото: BMW Blog
  • BMW Group приостановила поставки автомобилей на российский рынок и свернула локальное производство ещё в 2022 году — из-за «геополитической ситуации».
Евгения Евсеева
Транспорт
Китайские автомобили заняли 80% сегмента премиальных машин в 2024 году — исследование

Среди самых популярных брендов — Exeed, Tank, Li Auto и Нongqi.

Источник: Global Look Press

#новости #bmw

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7 комментариев
С А

Олигархи и их эскортницы плачут)

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Макс Фактор

Правильно, нафиг нам эти гейские повозки. У нас скоро православный москвич 8 будет!

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badlawyer

Ну что Вы! Уже Lada Aura в наличии есть с огромными задними дверьми и даже(!) с подогревом задних сидений. А в интерьере салона присутствуют деревянные вставки!

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Кузя

так они и правда гейские, разве можно делать машины без поворотников?
А фольц жалковато, его много у нас было.

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Вадим Д.

Сурово и беспощадно!
Нужен наш ответ этим западным марионеткам госдепа: запретить продажу лыка, ворвани и лад коллективному Западу!

Пусть-ка попробуют обойтись!

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Слегка Придурковатый

Щетаю, теперь на БМВ нужно ввести вторичные санкции за обход санкций. Ибо нехуй.

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Доктор Богомол Табогган

В Ганновере прикрыли, в Гамбурге или еще где - откроют. Все таки бмв несмотря на то, что в целом испортились, все равно остаются лучшим гражданским авто со спортивными повадками. Это мы берем.

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