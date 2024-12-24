Страховые попросили сократить минимальный срок действия обязательной страховки для перевозчиков до одного дня

Предложение поддержали водители и сервисы такси.Речь о полисах обязательного страхования ответственности перевозчика (ОСГОП), которые с сентября 2024 года должны оформлять водители такси. Письмо главе комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову направили руководители компаний «Ренессанс страхование», «Альфа-страхование», ВСК и «Зетта страхование», пишет «Ъ» со ссылкой на документ.Сейчас полис можно купить на год. Законопроект Аксакова, который внесли в Госдуму в октябре и ещё не рассмотрели, предлагает планку в десять дней. Предложение страховых поддерживают в «Национальном совете такси», «Общественном совете по развитию такси», «Яндекс Такси» и сервисе «Максим».Не все машины выходят на линию ежедневно, поэтому покупка однодневных ОСГОП позволит таксопаркам покрывать только реальное время работы. Мера также поможет привлечь новых водителей, для которых «такси не основная работа». Ситуацию осложняет то, что полис, согласно проекту, будет вступать в силу только через несколько дней после покупки.Источник фото: «Деловой Петербург»В общественной группе «Союз пассажиров» предупреждали, что из-за новой страховки вырастут цены на поездки. «Национальный совет такси» просил Минтранс смягчить наказание за отсутствие у таксистов ОСГОП из-за риска банкротств и ликвидаций «вплоть до 70% малых и средних перевозчиков».На начало декабря 2024 года число заключённых водителями такси договоров ОСГОП достигло 256,9 тысячи. По данным «Национального союза страховщиков ответственности», это 43% от общего количества официально работающих водителей.#новости #такси
Если работаешь не каждый день. Однодневные полисы - это больше плюс. Главное, что бы цены на такие полисы были адекватными.
Идея вроде не плохая, но вот я не понимаю, в чем плохи годовые полисы. Ведь удобнее сделать один раз и забыть, чем каждый день сталкиваться с оформлением
тем, что не всем нужно на год. Кто-то чисто в отпуске хочет подработать, кто-то на пару месяцев
Хорошая идея для таксистов, но боюсь, что из-за этого цены на поездки могут вырасти.
Он же стоит 5000 руб в год. Из за чего сыр-бор то?
Мне кажется, что необходимо разработать систему, которая бы действовала сразу с момента оформления, чтобы таксисты не ждали одобрения и прочих юридических моментов, а просто взяли - купили страховку на определённый промежуток времени и сразу могли работать. Зачем тому же таксисту на сутки полис, если проработает он 8 часов? 16 часов получается подарок страховой
Однодневный полис, думаю, то, что нужно для тех, кто подрабатывает в такси. Надеюсь, это не сильно увеличит стоимость самой страховки.