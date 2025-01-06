Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
Деньги
Личный опыт
Крипто
Маркетплейсы
Образование
AI
Техника
Право
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Полина Лааксо
Транспорт

Volkswagen и Xpeng откроют клиентам друг друга в Китае доступ к своим «супербыстрым» зарядным станциям

Речь о более чем 20 тысячах точек в 420 городах страны.

  • «Объединённая» сеть должна стать одной из крупнейших в Китае, рассказали в Xpeng. Подписанный сторонами меморандум также предусматривает возможность строить кобрендинговые станции.
  • В Volkswagen добавили: зарядки будут не только в крупных, но и в отдалённых городах, что должно упростить массовый переход на электромобили.
  • По данным CNEVPost, у Xpeng на декабрь 2024 года было свыше 1700 станций и 9000 зарядных точек в стране. CAMS New Energy Technology — совместное предприятие Volkswagen Group China, Star Charge, FAW и JAC Motors — насчитывает более 13 тысяч зарядных терминалов, пишет Tech In Asia.
  • Акции обеих компаний отреагировали на новость ростом более чем на 2%, однако в Nasdaq отметили: инвесторы Xpeng могут засомневаться, что та в состоянии конкурировать с другими участниками китайского рынка электромобилей без помощи партнёров.
Источник фото: Bloomberg
Источник фото: Bloomberg
  • Немецкая Volkswagen и китайская автомобилестроительная Xpeng заключили партнёрство в 2023 году: первая примерно за $700 млн купила 4,99% в Xpeng и собиралась к 2026 году выпустить вместе с ней две модели электромобилей под собственным брендом.
  • В апреле 2024 года компании рассказали, что разработали новую архитектуру для «умных» электромобилей.
Полина Лааксо
Мнения
«Гибриды — дорога в ад»: бывший глава Aston Martin раскритиковал неспешный переход производителей к выпуску электромобилей

Так Запад рискует ещё больше отстать от конкурентов из Китая.

Палмер. Источник фото: <a href="https://www.ft.com/content/43556486-bdce-11e4-9d09-00144feab7de" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">FT</a>

#volkswagen #xpeng #новости

44
11
11
реклама
разместить
63 комментария
Артём Подгорный

Думаю, в ближайшее время все мы будем ездить на электромобилях. Компании уже давно говорят, что планируют отказаться от ДВС ради экологии, и такие шаги, как увеличение зарядных станций, только подтверждают это.

3
1
1
Ответить
Коля Базин

Пока не будет технологии, позволяющей "заправлять" электромобиль так же быстро и удобно, как и бензиновый - мы не будем на них ездить

8
Ответить
Коля Базин

И чтоб два раза не вставать - электромобили вредят экологии не сильно меньше бензиновых авто

5
Ответить
Vlad

В ближайшее - да. А в перспективе будут электрогибриды с автономными генераторами, и китайцы со своими лисянами уже впереди всей планеты по комфорту, функциональности и экономичности.
Вопросы экологии интересуют только доверчивых граждан, верящих в лозунги и красивые слова. От ДВС отказываются не ради экологии, а ради того, чтобы пересадить потребителя на новый тип транспорта, и получить макс профит, продавая новые авто, т.к. спрос на все время дорожающие одноразовые 3-летние европейские авто снижается.
И пока электроводители не поймут, что в современных реалиях электромобиль подходит лишь для езды в ближайший магазин, или на работу, потому что по деньгам поездки на дальние расстояния это сплошной минус и потеря времени (в европе)
А по экологии электромобили это полное дно (дорогие батареи, дорогая утилизация, огромный вред природе при производстве и утилизации).

1
Ответить
xsignes

Вы так сказали, как будто это что-то плохое

Ответить
Эфир Биторган

Пожалуй смешнее сегодня не читал

Ответить
Борис

Компании сейчас как раз начали говорить, что слишком резко и быстро заявили об отказе от ДВС в ближайшее десятилетие, ДВС с нами будет еще долго.

Ответить