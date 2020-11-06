Дептранс Москвы анонсировал единую платформу для всех видов городского транспорта — в том числе такси и проката Материал редакции
Пользователи смогут в одном месте прокладывать маршрут, выбирать транспорт, узнавать о перекрытиях и тарифах разных операторов.
Глава дептранса Москвы Максим Ликсутов анонсировал создание в городе MaaS-платформы — она объединит разные виды транспорта и создаст для пользователей максимально удобный маршрут.
Ликсутов сообщил, что мэрия начала объединять в мобильное приложение сервис по оплате парковки, прокат велосипедов, агрегатор такси «Ситимобил» и прокат самокатов Urent. К моменту написания заметки в «Ситимобил» не ответили на запрос vc.ru.
Власти планируют до конца 2021 года подключить к приложению все городские сервисы, а также частных транспортных операторов, интернет-агрегаторов, прокат велосипедов и самокатов. Пользователи также смогут увидеть загруженность линий метро и МЦД, наземного транспорта, платных парковок и дорог. Ликсутов обещал безопасную и прозрачную работу сервиса.
MaaS-сервисы уже запустили администрации других городах: в Сингапуре — My Transport, в Дубае — s'hail и в Вене — WienMobil, добавил глава дептранса.
В августе 2020 года «Ситимобил» договорился о сотрудничестве с сервисом аренды URent — такси-сервис добавил в приложение поиск и бронирование электросамокатов. Стоимость аренды самоката зависит от города и не отличается от цен в приложении URent, рассказали партнёры.
Похожее «суперприложение» есть у «Яндекса»: оно объединяет такси, каршеринг «Драйв», расписание наземного транспорта, а также сервисы доставки «Еда» и «Лавка».
Ахаха, понятно зачем они к таксистам прицепились, долбоклюи. Копейка мимо проходит, непорядок. У Ликсутова жена теперь всеми видами транспорта заведовать будет, прямо из страны нато. 😂
Вот зачем это вот всё? Почему Гугл и фб понимают, что надо разделять, а не объединять?
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