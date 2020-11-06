Ищем разработчика, который без ума от JavaScript и клёвых анимаций
(function(w, d, id) { var a = d.querySelector('#volvo-article'); var b = d.querySelector('[data-content-id="'+id+'"]'); if (a && b) a.style.display = 'block';}(window, document, 137185));
Транспорт
Рая Хачатрян
528

Дептранс Москвы анонсировал единую платформу для всех видов городского транспорта — в том числе такси и проката Материал редакции

Пользователи смогут в одном месте прокладывать маршрут, выбирать транспорт, узнавать о перекрытиях и тарифах разных операторов.

4 комментария
В закладки

Глава дептранса Москвы Максим Ликсутов анонсировал создание в городе MaaS-платформы — она объединит разные виды транспорта и создаст для пользователей максимально удобный маршрут.

Ликсутов сообщил, что мэрия начала объединять в мобильное приложение сервис по оплате парковки, прокат велосипедов, агрегатор такси «Ситимобил» и прокат самокатов Urent. К моменту написания заметки в «Ситимобил» не ответили на запрос vc.ru.

Вы сможете увидеть всё в одном месте, прокладывать единый маршрут, один раз его оплачивать, выбирать из всего разнообразия подходящий транспорт в зависимости от ваших пожеланий и возможностей, сразу получать всю сопутствующую информацию о поездке, ограничениях, перекрытиях и, что очень важно, тарифах разных операторов. То есть выбрать то, что максимально удобно именно вам.

Максим Ликсутов
глава дептранса Москвы

Власти планируют до конца 2021 года подключить к приложению все городские сервисы, а также частных транспортных операторов, интернет-агрегаторов, прокат велосипедов и самокатов. Пользователи также смогут увидеть загруженность линий метро и МЦД, наземного транспорта, платных парковок и дорог. Ликсутов обещал безопасную и прозрачную работу сервиса.

MaaS-сервисы уже запустили администрации других городах: в Сингапуре — My Transport, в Дубае — s'hail и в Вене — WienMobil, добавил глава дептранса.

В августе 2020 года «Ситимобил» договорился о сотрудничестве с сервисом аренды URent — такси-сервис добавил в приложение поиск и бронирование электросамокатов. Стоимость аренды самоката зависит от города и не отличается от цен в приложении URent, рассказали партнёры.

Похожее «суперприложение» есть у «Яндекса»: оно объединяет такси, каршеринг «Драйв», расписание наземного транспорта, а также сервисы доставки «Еда» и «Лавка».

#новость #москва

Рая Хачатрян PLUS
+4033
6
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Рая Хачатрян", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043c\u043e\u0441\u043a\u0432\u0430"], "comments": 4, "likes": 4, "favorites": 6, "is_advertisement": false, "subsite_label": "transport", "id": 174398, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Fri, 06 Nov 2020 18:54:40 +0300", "is_special": false }
(function(w, d, id) { var h = 5000; var a = d.querySelector('#volvo-head'); var b = d.querySelector('[data-content-id="'+id+'"]'); var i = []; if (a && b) { a.style.display = 'block'; startSlideShow(); } var c = 0; var id = 0; function startSlideShow() { i = [].slice.call(a.querySelectorAll('.volvo-head__text span')); nextSlide(); }; function changeSlide() { var p = c; c += 1; if (c >= i.length) { c = 0; } if (i[p]) { i[p].classList.remove('volvo-head__active'); } if (i[c]) { i[c].classList.add('volvo-head__active'); } }; function nextSlide() { id = setTimeout(function() { var a = d.querySelector('#volvo-head'); if (a) { changeSlide(); nextSlide(); } }, h); }; }(window, document, 137185));
Объявление на vc.ru Отключить рекламу
Факультет Python
Онлайн-университет с гарантированным трудоустройством от Mail.ru Group
Узнать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
4 комментария
Популярные
По порядку

Yury Kotov

0

А парковки?

Ответить

Mark Khil

0

Главное, чтобы работало лучше помощника Москвы

Ответить

Розарио Агро

0

Ахаха, понятно зачем они к таксистам прицепились, долбоклюи. Копейка мимо проходит, непорядок. У Ликсутова жена теперь всеми видами транспорта заведовать будет, прямо из страны нато. 😂

Ответить

Anton Smets

0

Вот зачем это вот всё? Почему Гугл и фб понимают, что надо разделять, а не объединять?

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Selectel
Подписан
Отписаться
Raspberry Pi 400: что это, кому и зачем может пригодиться?
Raspberry Pi 400 — новое устройство в виде небольшой клавиатуры, внутри которой полноценный ПК. Стоимость девайса в баз…
1
Московский акселератор
Подписан
Отписаться
Как пройти ЭКГ без очереди и без участия медперсонала
Электрокардиография или ЭКГ в наше время остается одним из самых востребованных видов диагностики сердечно-сосудистых з…
1
Мегаплан
Подписан
Отписаться
Без просрочек и штрафов: как мягко мотивировать менеджеров не тянуть дела за хвост
Планировать рабочий день так, чтобы все дела были к вечеру выполнены, а мозг не перегружен, учатся годами. Нам повезло,…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Сергей Подливчук
за день
Очень жаль парня. Скорее всего решил искупаться, но унесло отбойным течением. Сам один раз попал в такую ситуацию: ночью решил искупать в море и через минуту понял, что берег от меня удаляется. Я знал что происходит и…
Спасатели нашли в море тело сооснователя Skillbox Игоря Коропова
Arthur Niazyan
за неделю
Респект арт-директору Телеграм.
Артемий Лебедев раскритиковал работы арт-директора Telegram: тот отправил аватар дизайнера в урну в новой картинке

Комментарии

Valeriy Hovatov

4 миллиона на SEO. Топ есть…

Милана Шахова

Большие и маленькие ошибки…

Anton Smets

Дептранс Москвы анонсировал…

Розарио Агро

BBC: Fortnite вернётся на…

Борис Васильев

Wildberries принудительно…

Brat Grima

Tesla запустила продажи текилы…

Basil

Wildberries принудительно…

Антон Василик

Wildberries принудительно…

Name

Apple с 8 декабря обяжет…

John Doe

Apple с 8 декабря обяжет…

Brat Grima

Apple с 8 декабря обяжет…

Розарио Агро

Дептранс Москвы анонсировал…

Valeriy Hovatov

4 миллиона на SEO. Топ есть…

Андрей Геращенко

Wildberries принудительно…

Александр Петрушков

Как предпринимателю с…

Ольга Норд

Анализ конкурента: как…

Hexen Sage

Считаем деньги: самые важные…

Валентин Жетонофф

BBC: Fortnite вернётся на…

Kelerius

«Коммерсантъ»: ЦБ разработал…

Mark Khil

Дептранс Москвы анонсировал…
null