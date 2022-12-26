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Полина Лааксо
Транспорт

Минэк подвёл итоги эксперимента по тестированию беспилотных автомобилей: из 36 происшествий два произошли по вине беспилотника

Остальные — по вине «другого участника».

  • Экспериментальный правовой режим действовал с апреля 2022 года по ноябрь 2024 года. За это время роботакси совершили 92 тысячи поездок: 70 тысяч — в Сириусе, 20 тысяч — в Иннополисе, 2000 — в Ясенево, пишет РБК со ссылкой на отчёт Минэка. Его представитель подтвердил отправку письма правительству.
  • Поездки проходили с водителем-испытателем на пассажирском сиденье либо без водителя, но с оператором, который управлял машиной дистанционно. Всего автомобили проехали 8 млн км. 50 км из них — без испытателя.
  • Число происшествий — 36. 26 из них произошли, когда транспорт находился в автоматизированном режиме, однако водитель мог вмешаться. Ещё десять — когда водитель управлял автомобилем в ручном режиме.
  • Только два происшествия, по данным министерства, произошли по вине беспилотника. Кто был виноват в остальных случаях — водитель-испытатель, оператор или же сторонние участники дорожного движения, — не уточнили.
Источник фото: «Ведомости»
Источник фото: «Ведомости»
  • Эксперимент решили продлить до 2028 года. Минэкономразвития также предложило расширить количество зон для тестирования в Москве.
Евгения Евсеева
Транспорт
Все комплектующие импортные, ПО — тоже: как из-за «спецоперации» Россия «лишилась» беспилотников и есть ли у них будущее

#новости

1
1
13 комментариев
Суцкевер Семен - Fond&Flow

В остальных случаях виноваты кожаные. Нужно занести это в базу ИИ

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1
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Вадим Д.

Всегда виноваты кожаные, в ошибках ИИ тоже и даже в первую очередь.
И вообще: в матрицу они не хотят, на биотопливо не хотят, роботов полировать не хотят. Какой с них прок?

1
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Вадим Д.

Кто был виноват в остальных случаях — не уточнилиКто и что угодно, но не то, за что уже занесли денюшку. Или если это вообще твоё-родимое.

1
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Alex Dark

Кто сядет в тюрьму если машина на автопилоте наедет на пешехода?

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Суцкевер Семен - Fond&Flow

Машина с ИИ. Стоянка строгого режима. Лишение тех.осмотря на 10 лет, конфискация кресел , пойдут на гранту

1
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ChBRR

Кто сядет в тюрьму если машина на автопилоте наедет на пешехода?В тюрьму сядет комментатор из интернета.

1
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Хлоргексидин

А обязательно кого-то сажать? Зачем?

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