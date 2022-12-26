Минэк подвёл итоги эксперимента по тестированию беспилотных автомобилей: из 36 происшествий два произошли по вине беспилотника

Остальные — по вине «другого участника».Экспериментальный правовой режим действовал с апреля 2022 года по ноябрь 2024 года. За это время роботакси совершили 92 тысячи поездок: 70 тысяч — в Сириусе, 20 тысяч — в Иннополисе, 2000 — в Ясенево, пишет РБК со ссылкой на отчёт Минэка. Его представитель подтвердил отправку письма правительству.Поездки проходили с водителем-испытателем на пассажирском сиденье либо без водителя, но с оператором, который управлял машиной дистанционно. Всего автомобили проехали 8 млн км. 50 км из них — без испытателя. Число происшествий — 36. 26 из них произошли, когда транспорт находился в автоматизированном режиме, однако водитель мог вмешаться. Ещё десять — когда водитель управлял автомобилем в ручном режиме.Только два происшествия, по данным министерства, произошли по вине беспилотника. Кто был виноват в остальных случаях — водитель-испытатель, оператор или же сторонние участники дорожного движения, — не уточнили.Источник фото: «Ведомости»Эксперимент решили продлить до 2028 года. Минэкономразвития также предложило расширить количество зон для тестирования в Москве.Евгения ЕвсееваТранспорт26.12.2022Все комплектующие импортные, ПО — тоже: как из-за «спецоперации» Россия «лишилась» беспилотников и есть ли у них будущее Главное из материала The Bell.#новости
В остальных случаях виноваты кожаные. Нужно занести это в базу ИИ
Всегда виноваты кожаные, в ошибках ИИ тоже и даже в первую очередь.
И вообще: в матрицу они не хотят, на биотопливо не хотят, роботов полировать не хотят. Какой с них прок?
Кто был виноват в остальных случаях — не уточнилиКто и что угодно, но не то, за что уже занесли денюшку. Или если это вообще твоё-родимое.
Кто сядет в тюрьму если машина на автопилоте наедет на пешехода?
Машина с ИИ. Стоянка строгого режима. Лишение тех.осмотря на 10 лет, конфискация кресел , пойдут на гранту
Кто сядет в тюрьму если машина на автопилоте наедет на пешехода?В тюрьму сядет комментатор из интернета.
А обязательно кого-то сажать? Зачем?