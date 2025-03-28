Минэкономразвития на три года продлило эксперимент по тестированию беспилотного такси «Яндекса»

До 2028 года.Экспериментальный правовой режим (ЭПР) для роботакси утвердили в марте 2022 года. Он дал «Яндексу» право три года тестировать беспилотные поездки в Москве, Сириусе и Иннополисе.Ведомство продлило ЭПР ещё на три года — до 2028-го. В рамках эксперимента совершили больше 100 тысяч поездок, общий пробег — 8 млн км. Также протестировали поездки без водителя-испытателя за рулём.Источник: Trashbox «Яндекс» тестирует беспилотные автомобили с 2017 года. В России первые испытания прошли в 2018-м в Иннополисе и Москве. В июне 2023 года «Яндекс» в тестовом режиме запустил роботакси в московском Ясенево, а в октябре — в Сириусе.Полина ЛааксоТранспорт6 феврМинэк подвёл итоги эксперимента по тестированию беспилотных автомобилей: из 36 происшествий два произошли по вине беспилотника Остальные — по вине «другого участника».#новости #яндекс #беспилотники