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Евгения Евсеева
Транспорт

Минэкономразвития на три года продлило эксперимент по тестированию беспилотного такси «Яндекса»

До 2028 года.

  • Экспериментальный правовой режим (ЭПР) для роботакси утвердили в марте 2022 года. Он дал «Яндексу» право три года тестировать беспилотные поездки в Москве, Сириусе и Иннополисе.
  • Ведомство продлило ЭПР ещё на три года — до 2028-го. В рамках эксперимента совершили больше 100 тысяч поездок, общий пробег — 8 млн км. Также протестировали поездки без водителя-испытателя за рулём.
Источник: Trashbox 
Источник: Trashbox 
  • «Яндекс» тестирует беспилотные автомобили с 2017 года. В России первые испытания прошли в 2018-м в Иннополисе и Москве. В июне 2023 года «Яндекс» в тестовом режиме запустил роботакси в московском Ясенево, а в октябре — в Сириусе.
Полина Лааксо
Транспорт
Минэк подвёл итоги эксперимента по тестированию беспилотных автомобилей: из 36 происшествий два произошли по вине беспилотника

Остальные — по вине «другого участника».

Источник фото: «Ведомости»

#новости #яндекс #беспилотники

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