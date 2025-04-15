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Полина Лааксо
Транспорт

«Опора России» предложила до 2033 года допускать в такси все выпущенные в стране автомобили — не только «высоколокализованные»

А вступление в силу закона о локализации сдвинуть на два года — до 2027-го.

  • К апрелю 2025 года пока ещё законопроект успел пройти только одно чтение. С письмом «Опоры России» на имя главы фракции «Единой России» ознакомился «Интерфакс».
Источник фото: РИАМО
Источник фото: РИАМО
  • Текущая редакция предполагает, что с 1 октября 2025 года в такси будут допускать только те машины, что были выпущены локально с 1 июля 2019 года. Уровень локализации должен превышать 3200 баллов. Пока критерию отвечают только три модели «АвтоВАЗа», две модели «Москвича» и электромодели «Моторинвеста».
  • При этом в отрасль за год приходит более 200 тысяч самозанятых и индивидуальных предпринимателей — и 77% из них «используют автомобили, которые не соответствуют ни одному требованию» проекта.
  • Из-за этого число водителей, легально выполняющих заказы на своих машинах, может упасть на 20-35%, говорят в ассоциации. Сильнее всего пострадают Дальний Восток и Сибирь, где отрасль представлена в основном физлицами с личными автомобилями. Там цены на такси могут вырасти более чем на 40%.
  • В «Опоре России» предлагают временно сохранить возможность получать разрешения для всех локально выпущенных машин — «независимо от даты производства и статуса завода». Помимо этого, призывают позволить регионам до 2033 года в частном порядке приостанавливать действие правовых норм, если они вредят экономике, и вывести из-под действия законопроекта самозанятых и ИП с собственными машинами.
Евгения Евсеева
Транспорт
Бизнес попросил отсрочить сроки вступления в силу законопроекта о локализации легковых машин для такси — до сентября 2026 года

Сейчас много рисков — ограниченный выбор машин и вероятность ухода из отрасли самозанятых водителей.

Источник: Bloomberg

#новости #такси

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