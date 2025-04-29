Китай: тарифная политика США дестабилизировала мировой рынок воздушных перевозок

И нарушила цепочки поставок.От этого пострадали не только китайские авиалинии, но ещё и американская корпорация Boeing, передаёт Bloomberg слова Министерства коммерции КНР.Китай надеется, что США всё же смогут создать «стабильные и предсказуемые условия» для торговли и инвестиций, потому что сам он готов сотрудничать с американскими компаниями «на нормальных условиях». Boeing 747. Источник фото: Fox Business10 апреля 2025 года в Белом доме уточнили, что пошлины на ввоз товаров из Китая достигли 145%. Китайские же в отношении США составляют 125%.Позже в том же месяце Bloomberg сообщило, что власти КНР потребовали от китайских авиакомпаний прекратить закупки самолётов Boeing и приостановить заказы авиаоборудования и запчастей у американских производителей, так как в условиях высоких ставок это «нецелесообразно».МИД Китая тогда заявил, что не знает о запретах. Но глава Boeing Келли Ортберг подтвердил информацию. В 2025 году корпорация планировала направить в КНР 50 воздушных судов. Пока все они в «подвешенном состоянии», но Boeing готова искать покупателей — например, в Индии, где одна компания уже выкупала самолёты, построенные для китайских заказчиков.Бывший советник министерства Джон Гонг считает, что позиция китайских чиновников указывает на готовность к переговорам с США. Американский президент Дональд Трамп, в свою очередь, публично признавал, что планирует быть «очень любезным» и намерен «существенно» смягчить тарифы, если страны придут к соглашению.#новости #boeing