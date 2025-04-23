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Артур Томилко
Крипто

Курс биткоина превысил $93 тысячи на фоне сообщений о возможном смягчении тарифной политики США в отношении Китая

Криптовалютный рынок в целом растёт на 6,3%.

  • На 9:31 мск курс биткоина вырос на 6,36% по сравнению с предыдущим днём и составляет $93,7 тысячи, следует из агрегированных данных Coinmarketcup. Ethereum растёт на 14%, до $1800, XPR — на 8%, Solana — на 9,2%.
  • Положительную динамику рынка аналитики связывают с заявлением Дональда Трампа о возможном снижении пошлин на китайские товары. Президент США сообщил, что планирует быть «очень любезным» на любых переговорах с Китаем и намерен «существенно» смягчить тарифы, если страны придут к соглашению.
  • Трамп также заявил, что не планирует увольнять главу Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, которого критиковал за отказ снижать ключевую ставку.
  • Фондовый рынок США позитивно отреагировал на слова Трампа. Фьючерсы на американские индексы после закрытия торгов растут на 1-2%.
  • Ростом открылись и азиатские рынки. Гонконгский индекс Hang Seng прибавил 2,3%, китайский CSI 1000 — 0,61%, японский Nikkei 225 — 2,02%.
Фото Bloomberg 
Фото Bloomberg 
  • В феврале 2025 года президент США Дональд Трамп объявил о пошлинах в 10% на импорт товаров из Китая. В марте повысил ставку до 20%, а в апреле подписал ещё один указ, в результате чего тарифы в отношении продукции, завозимой в США из КНР, выросли до 54%.
  • 4 апреля Китай анонсировал ответную пошлину в 34% на весь американский импорт. А США 8 апреля объявили, что добавят к ставке ещё 50%. Так, пошлина в отношении Китая увеличилась до 104%.
  • 9 апреля КНР повысила ставку на ввоз товаров из США до 84%. В ответ Трамп объявил, что «немедленно» повышает пошлины для Китая до 125%, на что тот тоже ответил повышением до 125%.
  • 10 апреля в Белом доме уточнили, что суммарно пошлины против КНР составляют 145%. 15 апреля добавили: стране может грозить ставка вплоть до 245%.

#новости

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