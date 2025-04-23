Курс биткоина превысил $93 тысячи на фоне сообщений о возможном смягчении тарифной политики США в отношении Китая

Криптовалютный рынок в целом растёт на 6,3%. На 9:31 мск курс биткоина вырос на 6,36% по сравнению с предыдущим днём и составляет $93,7 тысячи, следует из агрегированных данных Coinmarketcup. Ethereum растёт на 14%, до $1800, XPR — на 8%, Solana — на 9,2%.Положительную динамику рынка аналитики связывают с заявлением Дональда Трампа о возможном снижении пошлин на китайские товары. Президент США сообщил, что планирует быть «очень любезным» на любых переговорах с Китаем и намерен «существенно» смягчить тарифы, если страны придут к соглашению.Трамп также заявил, что не планирует увольнять главу Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, которого критиковал за отказ снижать ключевую ставку.Фондовый рынок США позитивно отреагировал на слова Трампа. Фьючерсы на американские индексы после закрытия торгов растут на 1-2%.Ростом открылись и азиатские рынки. Гонконгский индекс Hang Seng прибавил 2,3%, китайский CSI 1000 — 0,61%, японский Nikkei 225 — 2,02%.Фото Bloomberg В феврале 2025 года президент США Дональд Трамп объявил о пошлинах в 10% на импорт товаров из Китая. В марте повысил ставку до 20%, а в апреле подписал ещё один указ, в результате чего тарифы в отношении продукции, завозимой в США из КНР, выросли до 54%.4 апреля Китай анонсировал ответную пошлину в 34% на весь американский импорт. А США 8 апреля объявили, что добавят к ставке ещё 50%. Так, пошлина в отношении Китая увеличилась до 104%.9 апреля КНР повысила ставку на ввоз товаров из США до 84%. В ответ Трамп объявил, что «немедленно» повышает пошлины для Китая до 125%, на что тот тоже ответил повышением до 125%.10 апреля в Белом доме уточнили, что суммарно пошлины против КНР составляют 145%. 15 апреля добавили: стране может грозить ставка вплоть до 245%.#новости