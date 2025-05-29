«Делимобиль» запустил календарь предварительного бронирования автомобилей

Функция позволят запланировать поездку заранее, максимум — до шести месяцев.Опция «На дни» позволяет забронировать Geely Coolray, Haval Jolion, Chery Tiggo 7 и другие. Депозит за автомобиль отсутствует, сообщили в пресс-службе сервиса.Машину доставят по конкретному адресу в любой из 15 городов присутствия «Делимобиля» — «его можно забронировать даже с доставкой в аэропорт в другом городе», отметили в компании.Завершить поездку также можно в любой точке, где работает сервис. Мойка и доставка автомобиля к назначенному времени обойдётся примерно в 900 рублей.Источник: «Делимобиль»В 2024 году «Делимобиль» запускал услугу предварительного бронирования автомобиля на срок до 10 часов. До этого максимальный срок составлял 30 минут и оплачивался поминутно.#новости #делимобиль