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Карина Пардаева
Транспорт

«Делимобиль» запустил календарь предварительного бронирования автомобилей

Функция позволят запланировать поездку заранее, максимум — до шести месяцев.

  • Опция «На дни» позволяет забронировать Geely Coolray, Haval Jolion, Chery Tiggo 7 и другие. Депозит за автомобиль отсутствует, сообщили в пресс-службе сервиса.
  • Машину доставят по конкретному адресу в любой из 15 городов присутствия «Делимобиля» — «его можно забронировать даже с доставкой в аэропорт в другом городе», отметили в компании.
  • Завершить поездку также можно в любой точке, где работает сервис. Мойка и доставка автомобиля к назначенному времени обойдётся примерно в 900 рублей.
Источник: «Делимобиль»
Источник: «Делимобиль»
  • В 2024 году «Делимобиль» запускал услугу предварительного бронирования автомобиля на срок до 10 часов. До этого максимальный срок составлял 30 минут и оплачивался поминутно.

#новости #делимобиль

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