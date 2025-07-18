«АвтоВАЗ» объявил цены на Lada Iskra — от 1,25 млн рублей в базовой комплектации

Продажи стартуют 20 июля 2025 года.Источник: «АвтоВАЗ»В базовой комплектации Comfort машина будет стоить от 1,249 млн рублей, пишет РБК. В версии Life — от 1,319 млн рублей. В ней есть кондиционер, а также обогрев передних сидений и зеркал.Комплектация Enjoy — от 1,439 млн рублей — оснащена обогревом форсунок омывателя, охранной сигнализацией, круиз-контролем, а также мультимедийной системой LADA Enjoy Evo с онлайн-сервисами.Самая дорогая — Techno — будет стоить от 1,579 млн рублей. В ней есть подогрев задних сидений, рулевого колеса и ветрового стекла, парктроник, камера заднего вида, а также противотуманные фары с функцией подсветки поворота.«АвтоВАЗ» представил Lada Iskra на ПМЭФ-2024. В апреле 2025-го он начал серийное производство автомобиля на заводе в Тольятти. А в июне — договорился о сотрудничестве с «Автозаводом Санкт-Петербург», бывшим заводом Nissan в Санкт-Петербурге. По заявлению компании, модель локализовали более чем на 90% для производства в условиях санкций.#новости #автоваз #ladaiskra