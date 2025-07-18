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Полина Лааксо
Транспорт

Кудрово запретит прокат электросамокатов и станет первым городом в Ленобласти с таким запретом

Причина — жалобы на то, что для «молодого» города самокатов стало слишком много и паркуют их в неположенных местах.

  • В течение пяти дней Администрация Заневского городского поселения направит кикшерингам уведомление о расторжении соглашений. «Бумага» отмечает, что в Ленинградской области такое решение принимают впервые.
  • Замглавы администрации по ЖКХ и благоустройству Александр Мусин допустил, что сотрудничество возобновят, но только если сервисы по аренде электросамокатов примут дополнительные обязательства перед муниципалитетом.
  • Неправильную парковку в кикшеринговых компаниях объяснили сбоями в работе GPS: система может некорректно показывать разрешённые зоны. Как решить проблему — не сказали.
  • Чтобы повысить культуру вождения, в «МТС Юрент» предложили нанести разметку для самокатов и организовать в поселении школу «правильного управления» ими.
Источник фото: администрация Заневского городского поселения
Источник фото: администрация Заневского городского поселения
  • В июле 2025 года полный запрет на размещение и использование средств индивидуальной мобильности ввели в Благовещенске. «Амурская правда» отмечала, что город стал первым в России, полностью запретившим использование электросамокатов.
  • После этого запрет на прокат утвердили в Елабуге, сославшись на отсутствие инфраструктуры.

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