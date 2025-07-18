Кудрово запретит прокат электросамокатов и станет первым городом в Ленобласти с таким запретом

Причина — жалобы на то, что для «молодого» города самокатов стало слишком много и паркуют их в неположенных местах. В течение пяти дней Администрация Заневского городского поселения направит кикшерингам уведомление о расторжении соглашений. «Бумага» отмечает, что в Ленинградской области такое решение принимают впервые.Замглавы администрации по ЖКХ и благоустройству Александр Мусин допустил, что сотрудничество возобновят, но только если сервисы по аренде электросамокатов примут дополнительные обязательства перед муниципалитетом.Неправильную парковку в кикшеринговых компаниях объяснили сбоями в работе GPS: система может некорректно показывать разрешённые зоны. Как решить проблему — не сказали.Чтобы повысить культуру вождения, в «МТС Юрент» предложили нанести разметку для самокатов и организовать в поселении школу «правильного управления» ими.Источник фото: администрация Заневского городского поселенияВ июле 2025 года полный запрет на размещение и использование средств индивидуальной мобильности ввели в Благовещенске. «Амурская правда» отмечала, что город стал первым в России, полностью запретившим использование электросамокатов.После этого запрет на прокат утвердили в Елабуге, сославшись на отсутствие инфраструктуры.#новости