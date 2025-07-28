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Евгения Евсеева
Транспорт

Отмены рейсов у «Аэрофлота»: что говорят пассажирам и помогут ли им улететь

Часть клиентов обещают пересадить на другие рейсы.

Источник: ТАСС
Источник: ТАСС

Как узнать информацию о рейсе

  • Всю актуальную информацию можно посмотреть на онлайн-табло Шереметьево или других аэропортов, по QR-коду «Узнай свой рейс» или на табло в самом терминале.
  • Также новости можно найти на сайте «Аэрофлота» или в его соцсетях — например, в официальном Telegram-канале.
Отмены рейсов у «Аэрофлота»: что говорят пассажирам и помогут ли им улететь

Что делать, если рейс отменили

  • Можно вернуть деньги или переоформить билет на рейсы в ближайшие десять дней. Но доступно это будет «после возобновления работы сервисов авиакомпании». Когда — неизвестно.
  • Вернуть билеты лучше онлайн, через колл-центр или обратиться к агентствам — кассы «Аэрофлота» в аэропорту временно не занимаются возвратами и переоформлением.
  • И Шереметьево, и «Аэрофлот» рекомендуют тем, чьи рейсы отменились, покинуть аэропорт — находиться в нём «нецелесообразно».
  • Если пассажиры уже сдали багаж на рейс — нужно забрать его в зоне выдачи багажа.

Можно ли улететь

  • Минтранс, Росавиация и «Аэрофлот» организовали пересадку части пассажиров на рейсы «России» и «Победы». Сколько именно это пассажиров — не говорят. Как узнать данные о пересадке — не уточняют, но авиакомпания информирует обо всех изменениях на стойках и по QR-коду.
  • Если пассажир летит с пересадкой и успел прибыть первым рейсом, но второй отменили, ему предложат место на ближайшем самолёте со свободными местами. То же касается детей без сопровождения, участников «спецоперации» и пассажиров с ограниченными возможностями.

#новости #аэрофлот

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