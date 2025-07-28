«Гендиректор не менял пароль с 2022 года»: хакеры, взявшие ответственность за «взлом» «Аэрофлота», рассказали детали атаки

А внутри компании использовали Windows XP и 2003. «Киберпартизаны BY» — одна из группировок, взявшая ответственность за атаку на «Аэрофлот», на своём сайте рассказала о деталях взлома.Она отметила, что во многом смогла успешно проникнуть во внутреннюю систему авиакомпании из-за «пренебрежения безопасностью»: например, гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский якобы не менял пароль с 2022 года.Кроме того, по словам группировки, в сети авиакомпании использовали операционные системы Windows XP и 2003, «что привело к компрометации всей инфраструктуры».Атака на ИТ-инфраструктуру «Аэрофлота» началась в ночь с 27 на 28 июля 2025 года. Хакеры, по их данным, уничтожили около 7000 серверов — физических и виртуальных. Восстановление ИТ-систем, по подсчётам хакеров, потребует «десятков миллионов долларов».Полина ЛааксоПраво13:13Хакерская атака, отмены рейсов и отсутствие хотя бы примерных сроков: что известно о сбое информсистем «Аэрофлота» Генпрокуратура подтвердила, что причиной сбоя в работе систем «Аэрофлота» стала хакерская атака.#новости #аэрофлот