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Евгения Евсеева
Транспорт

«Аэрофлот» за 25 июля 2025 года отменил 54 парных рейса, ещё 206 рейсов отправятся по плану

В приоритете — рейсы на Дальний Восток, в Калининград, Сочи, Минеральные Воды и за рубеж.

  • Об этом сообщил Минтранс. Из 260 запланированных на 25 июля 2025 года рейсов «Аэрофлот» отменил 54 парных — туда и обратно. Оставшиеся 206 отправятся по плану.
  • Если будут новые отмены, сократят количество рейсов на «многочастотных» маршрутах, где есть другие перевозчики. Также Минтранс будет следить за соблюдением «корректного подхода» к ценам на билеты.
  • В ведомстве подчеркнули, что Шереметьево и «Аэрофлот» «обладают необходимыми ресурсами», чтобы справиться с ситуацией.
  • 28 июля 2025 года «Аэрофлот» рассказал о сбое в работе информационных систем из-за хакерской атаки. Генпрокуратура подтвердила информацию о кибератаке и завела уголовное дело. Часть пассажиров (какую — не уточняют) пересадили на рейсы «России» и «Победы». Роскомнадзор заявил, что не нашёл подтверждений утечки данных клиентов «Аэрофлота».
Полина Лааксо
Право
Хакерская атака, отмены рейсов и отсутствие хотя бы примерных сроков: что известно о сбое информсистем «Аэрофлота»

Генпрокуратура подтвердила, что причиной сбоя в работе систем «Аэрофлота» стала хакерская атака.

Источник фото: РБК

#новости #аэрофлот

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