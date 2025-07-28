«Аэрофлот» за 25 июля 2025 года отменил 54 парных рейса, ещё 206 рейсов отправятся по плану

В приоритете — рейсы на Дальний Восток, в Калининград, Сочи, Минеральные Воды и за рубеж.Об этом сообщил Минтранс. Из 260 запланированных на 25 июля 2025 года рейсов «Аэрофлот» отменил 54 парных — туда и обратно. Оставшиеся 206 отправятся по плану.Если будут новые отмены, сократят количество рейсов на «многочастотных» маршрутах, где есть другие перевозчики. Также Минтранс будет следить за соблюдением «корректного подхода» к ценам на билеты.В ведомстве подчеркнули, что Шереметьево и «Аэрофлот» «обладают необходимыми ресурсами», чтобы справиться с ситуацией.28 июля 2025 года «Аэрофлот» рассказал о сбое в работе информационных систем из-за хакерской атаки. Генпрокуратура подтвердила информацию о кибератаке и завела уголовное дело. Часть пассажиров (какую — не уточняют) пересадили на рейсы «России» и «Победы». Роскомнадзор заявил, что не нашёл подтверждений утечки данных клиентов «Аэрофлота».Полина ЛааксоПраво13:13Хакерская атака, отмены рейсов и отсутствие хотя бы примерных сроков: что известно о сбое информсистем «Аэрофлота» Генпрокуратура подтвердила, что причиной сбоя в работе систем «Аэрофлота» стала хакерская атака.#новости #аэрофлот