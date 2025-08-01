Хакеры, взломавшие «Аэрофлот», опубликовали скрин утечки авиакомпании — Роскомнадзор говорил, что «сливов» не было

Они выложили бронирования якобы главы компании Сергея Александровского.Источник: РБК«Киберпартизаны BY» — одна из группировок, взявшая ответственность за атаку на «Аэрофлот» 28 июля 2025 года, опубликовала скриншот с перелётами «некого Сергея Александровского» — «гендиректора какой-то пресловутой авиакомпании».Предположительно, это фрагмент бронирований гендиректора «Аэрофлота» Сергея Александровского с начала 2025 года по конец июня. Даты перелётов в таблице согласуются с поездками Александровского по открытым источникам, отмечает The Bell.Хакеры пообещали в ближайшее время выложить более полные «сливы». Роскомнадзор ещё 28 июля заявил, что не нашёл подтверждений утечки данных клиентов «Аэрофлота». А 31 июля снова сообщил, что информация о возможном «сливе» не подтвердилась.Полина ЛааксоПраво28 июляКибератака, отмены рейсов и отсутствие примерных сроков: что известно о сбое систем «Аэрофлота» Генпрокуратура подтвердила, что причиной сбоя стала хакерская атака.#новости #аэрофлот