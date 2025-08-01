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Евгения Евсеева
Транспорт

Хакеры, взломавшие «Аэрофлот», опубликовали скрин утечки авиакомпании — Роскомнадзор говорил, что «сливов» не было

Они выложили бронирования якобы главы компании Сергея Александровского.

Источник: РБК
Источник: РБК
  • «Киберпартизаны BY» — одна из группировок, взявшая ответственность за атаку на «Аэрофлот» 28 июля 2025 года, опубликовала скриншот с перелётами «некого Сергея Александровского» — «гендиректора какой-то пресловутой авиакомпании».

  • Предположительно, это фрагмент бронирований гендиректора «Аэрофлота» Сергея Александровского с начала 2025 года по конец июня. Даты перелётов в таблице согласуются с поездками Александровского по открытым источникам, отмечает The Bell.

  • Хакеры пообещали в ближайшее время выложить более полные «сливы».

  • Роскомнадзор ещё 28 июля заявил, что не нашёл подтверждений утечки данных клиентов «Аэрофлота». А 31 июля снова сообщил, что информация о возможном «сливе» не подтвердилась.

Полина Лааксо
Право
Кибератака, отмены рейсов и отсутствие примерных сроков: что известно о сбое систем «Аэрофлота»

Генпрокуратура подтвердила, что причиной сбоя стала хакерская атака.

Источник фото: РБК

#новости #аэрофлот

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