Хакеры, взломавшие «Аэрофлот», опубликовали скрин утечки авиакомпании — Роскомнадзор говорил, что «сливов» не было

«Киберпартизаны BY» — одна из группировок, взявшая ответственность за атаку на «Аэрофлот» 28 июля 2025 года, опубликовала скриншот с перелётами «некого Сергея Александровского» — «гендиректора какой-то пресловутой авиакомпании».

Предположительно, это фрагмент бронирований гендиректора «Аэрофлота» Сергея Александровского с начала 2025 года по конец июня. Даты перелётов в таблице согласуются с поездками Александровского по открытым источникам, отмечает The Bell.

Хакеры пообещали в ближайшее время выложить более полные «сливы».