«Яндекс Драйв» заработал в Челябинске

Это девятый город для сервиса.Пользователи могут арендовать машину в приложениях «Драйва» или «Яндекс Go» на короткий и длительный срок, рассказал каршеринг. Им доступно более 200 автомобилей Haval Jolion.Зона работы сервиса охватывает Челябинск и ближайшие города и пригороды: Миасс, Озёрск, Копейск, Щучье и другие населённые пункты. Подробная карта — в приложении.Машины могут арендовать пользователи старше 18 лет с водительским удостоверением категории «В», стаж не нужен.Челябинск стал девятым городом для «Драйва» после Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Казани, Екатеринбурга, Саратова, Калиниграда и Перми.Источник: «Яндекс Драйв» #новости #яндексдрайв