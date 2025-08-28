Популярное
Таня Боброва
Транспорт

«Яндекс Драйв» заработал в Челябинске

Это девятый город для сервиса.

  • Пользователи могут арендовать машину в приложениях «Драйва» или «Яндекс Go» на короткий и длительный срок, рассказал каршеринг. Им доступно более 200 автомобилей Haval Jolion.
  • Зона работы сервиса охватывает Челябинск и ближайшие города и пригороды: Миасс, Озёрск, Копейск, Щучье и другие населённые пункты. Подробная карта — в приложении.

  • Машины могут арендовать пользователи старше 18 лет с водительским удостоверением категории «В», стаж не нужен.

  • Челябинск стал девятым городом для «Драйва» после Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Казани, Екатеринбурга, Саратова, Калиниграда и Перми.

Источник: «Яндекс Драйв»
#новости #яндексдрайв

12 комментариев